Salzgitter AG: Analysten optimistisch trotz Herausforderungen – Kursziel 45 Euro!

Die Salzgitter AG steht derzeit im Fokus von Analysten, nachdem die Baader Bank die Einstufung des Unternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen hat. Diese Entscheidung folgt auf die Veröffentlichung der vorläufigen Quartalszahlen am 19. Juli und einer zweiten Gewinnwarnung am 30. Juli, die keine weiteren Überraschungen für den Stahlhersteller mit sich brachten. Analyst Christian Obst äußerte sich in einer aktuellen Studie positiv über die Aktie, obwohl die Herausforderungen im Markt weiterhin bestehen.

Die US-Bank JPMorgan hat ebenfalls eine neutrale Haltung zur Salzgitter AG eingenommen und das Kursziel auf 16,80 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane warnt vor erheblichen Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen des operativen Ergebnisses in den Jahren 2024 und 2025, insbesondere in Anbetracht der jüngsten Gewinnwarnung des Unternehmens.

Die Salzgitter AG sieht sich einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, die über die eigenen Geschäftszahlen hinausgehen. Dazu zählen der Anstieg der Zinsen, der den Wohnungsbau belastet, sowie die Schwierigkeiten der deutschen Automobilindustrie, attraktive Elektrofahrzeuge anzubieten. Zudem hat das Platzen der Immobilienblase in China zu einem Überangebot an Stahl geführt, was die Preise unter Druck setzt. Auch die hohe Inflation in der Türkei und geopolitische Spannungen, insbesondere der Krieg in der Ukraine, wirken sich negativ auf den Stahlmarkt aus.

Die Rohstahlerzeugung in Deutschland stieg im ersten Halbjahr 2024 um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine leichte Erholung hindeutet. Dennoch bleibt die Salzgitter AG in einem schwierigen Marktumfeld, das durch strukturelle Veränderungen und externe Faktoren geprägt ist. Analysten sind sich einig, dass die kommenden Monate entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein werden.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 15,12EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.