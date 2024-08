INDUS Holding AG: Halbjahresbericht zeigt Rückgang, aber optimistische Ausblicke!

Die INDUS Holding AG hat am 13. August 2024 ihren Halbjahresbericht veröffentlicht, der die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 zusammenfasst. Der Umsatz der Unternehmensbeteiligungen belief sich auf 839,1 Millionen Euro, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (904,1 Millionen Euro) entspricht. Das bereinigte EBITA fiel auf 73,9 Millionen Euro (Vorjahr: 94,5 Millionen Euro), während das operative Ergebnis (EBIT) bei 64,1 Millionen Euro lag (Vorjahr: 84,9 Millionen Euro). Die EBIT-Marge betrug in den ersten sechs Monaten 7,6 %, konnte jedoch im zweiten Quartal auf 8,7 % gesteigert werden, was fast dem Vorjahresniveau entspricht.

Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe, äußerte sich optimistisch über die Entwicklung der Beteiligungen, trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Besonders hervorzuheben ist der starke Free Cashflow, der auf 41,2 Millionen Euro (Vorjahr: 35,2 Millionen Euro) anstieg. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 32,1 Millionen Euro (Vorjahr: 21,7 Millionen Euro), was zu einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie auf 1,21 Euro führte.