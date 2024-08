ecotel: Umsatzwachstum trotz EBITDA-Rückgang – Analysten bleiben optimistisch!

Die ecotel communication ag hat am 12. August 2024 ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht, die ein Umsatzwachstum von 10,4 % im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Der Konzernumsatz betrug 56,8 Millionen Euro, während das operative EBITDA auf 3,5 Millionen Euro sank, verglichen mit 5,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023. Der Rückgang des EBITDA ist auf die Umsatzgenerierung im niedrigmargigen Wholesale-Segment zurückzuführen, das 33,6 Millionen Euro erwirtschaftete, während das Geschäftskunden-Segment 23,2 Millionen Euro beisteuerte.

Die Analysten von Sphene Capital GmbH haben in ihrem Update Report vom 13. August 2024 die Aktie von ecotel mit „Buy“ eingestuft und ein Kursziel von 38,70 Euro festgelegt, was eine Anpassung gegenüber dem vorherigen Kursziel von 40,50 Euro darstellt. Diese Bewertung basiert auf der Erwartung, dass sich der Umsatzmix in der zweiten Jahreshälfte 2024 verbessern wird, da die kürzlich akquirierten Großaufträge im margenstärkeren Geschäftskundensegment, darunter der größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte, beginnen, Umsatz und Ergebnis positiv zu beeinflussen.