K+S: Umsatzsprung und positive Prognose – Aktie reagiert erfreulich!

Die gesunkenen Gaspreise trugen dazu bei, die durchschnittlichen Kalipreise zu stabilisieren, was dem Unternehmen half, die Herausforderungen der letzten Jahre zu bewältigen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 128 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt, als das Unternehmen aufgrund niedriger Kalipreise und eines Hafenstreiks in Kanada einen Verlust von fast 55 Millionen Euro verzeichnete. Für das Gesamtjahr rechnet K+S mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) zwischen 530 und 620 Millionen Euro, wobei ein stabiler Kalipreis für den Rest des Jahres angenommen wird.

Die Aktie von K+S reagierte positiv auf die Zahlen und stieg um 1,4 Prozent auf 11,48 Euro, obwohl die Verluste im laufenden Jahr insgesamt bei rund 20 Prozent liegen. Analysten von Warburg Research bewerten die Aktie mit "Hold" und einem Kursziel von 13,50 Euro, da die Ergebnisse den Erwartungen entsprachen.

K+S plant erhebliche Investitionen in Höhe von über 600 Millionen Euro in den kommenden Jahren, insbesondere in die Transformationsprojekte Werra 2060 und den Ramp-Up in Bethune, um die Kali-Kapazität langfristig auf bis zu vier Millionen Tonnen zu erhöhen. Der Konzern sieht sich jedoch auch potenziellen Risiken durch mögliche Arbeitskämpfe bei der kanadischen Bahn und Hafenarbeitern gegenüber, hat jedoch ausreichend Lagerbestände, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken.

Insgesamt zeigt K+S Fortschritte in einem herausfordernden Marktumfeld, bleibt jedoch unter Druck, insbesondere hinsichtlich der langfristigen Rentabilität und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Die Unsicherheiten über die Produktionskosten und die Quersubventionierung innerhalb des Konzerns werfen Fragen auf, während die Investitionen in unrentable Standorte kritisch betrachtet werden.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 11,37EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.