JOST Werke SE: Umsatzrückgang, aber stabile Profitabilität trotz Marktkrise!

Trotz des Umsatzrückgangs konnte JOST die Profitabilität auf einem hohen Niveau halten. Die bereinigte EBIT-Marge blieb stabil bei 11,3 %, während das bereinigte EBIT um 9,6 % auf 33,8 Millionen Euro sank. Vorstandsvorsitzender Joachim Dürr äußerte sich positiv über die Geschäftsentwicklung und betonte, dass das Unternehmen von der positiven Marktentwicklung in Asien und Südamerika profitiert habe, um die Schwäche in Europa und Nordamerika teilweise auszugleichen.

Die JOST Werke SE, ein führender Hersteller von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat am 14. August 2024 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht. Der Konzern verzeichnete einen Umsatzrückgang von 9,8 % auf 298,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (Q2 2023: 330,4 Millionen Euro). Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte fiel der Umsatz sogar um 15,9 %. Diese Entwicklung ist auf die zyklusbedingte Nachfrageschwäche im Lkw- und Anhängermarkt sowie im Landwirtschaftssektor zurückzuführen.

Im Bereich Landwirtschaft konnte JOST den Umsatz mit landwirtschaftlichen Komponenten um 19,0 % auf 80,2 Millionen Euro steigern, was auf Akquisitionen und den erfolgreichen Hochlauf des Produktionswerks in Indien zurückzuführen ist. Dennoch sank der organische Umsatz in diesem Segment um 11,1 %. Im Transportbereich fiel der Umsatz um 17,1 % auf 218,0 Millionen Euro.

Die Nettoverschuldung wurde weiter reduziert, und die Leverage-Ratio blieb stabil bei 0,999x, trotz der Dividendenausschüttung. Der Free Cashflow stieg im ersten Halbjahr 2024 um 80,2 % auf 60,6 Millionen Euro, was auf eine Verbesserung des Working Capitals zurückzuführen ist.

Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt JOST seine Prognose, dass der Umsatz im einstelligen Prozentbereich im Vergleich zu 2023 zurückgehen wird. Das bereinigte EBIT wird voraussichtlich ebenfalls im einstelligen Prozentbereich sinken, jedoch innerhalb des strategischen Margenkorridors von 10,0 % bis 11,5 % bleiben. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen zeigt sich das Unternehmen optimistisch, dass die EBIT-Marge in der oberen Hälfte des Korridors liegen wird.

Insgesamt zeigt der Bericht, dass JOST trotz eines schwierigen Marktumfelds seine Profitabilität und Flexibilität bewahren konnte, was das Vertrauen der Anleger stärkt.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 39,88EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:47 Uhr) gehandelt.