Fabasoft AG startet Aktienrückkauf: Vertrauen in die Zukunft stärken!

Am 13. August 2024 gab die Fabasoft AG bekannt, dass der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, einen Aktienrückkauf beschlossen hat. Dieser Rückkauf erfolgt im Rahmen der Ermächtigung, die auf der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juli 2024 beschlossen wurde. Geplant ist der Erwerb eigener Aktien im Gesamtvolumen von bis zu 2 Millionen Euro, was etwa 1,3 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, basierend auf dem XETRA-Schlusskurs vom 12. August 2024.

Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich am 15. August 2024 beginnen und bis spätestens 30. September 2025 andauern. Weitere Details zu dem Rückkaufprogramm werden von Fabasoft vor Beginn des Programms veröffentlicht, um Investoren und Marktteilnehmer umfassend zu informieren.

Fabasoft AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich Softwareprodukte und Cloud-Dienstleistungen, spezialisiert auf digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Das Unternehmen bietet mit seinem Ökosystem Fabasoft PROCECO leistungsstarke digitale Lösungen für dokumentenintensive Geschäftsprozesse an. Seit über drei Jahrzehnten vertrauen zahlreiche namhafte Privatunternehmen sowie öffentliche Organisationen auf die Expertise und Qualität von Fabasoft.

Die Entscheidung zum Aktienrückkauf wird von Analysten und Investoren als positiv gewertet, da sie auf das Vertrauen des Unternehmens in seine eigene Marktposition und zukünftige Entwicklung hinweist. Aktienrückkäufe sind oft ein Signal an den Markt, dass das Unternehmen über ausreichende Liquidität verfügt und bereit ist, in seine eigenen Anteile zu investieren, was in der Regel auch den Aktienkurs stabilisieren oder steigern kann.

Insgesamt zeigt die Fabasoft AG mit diesem Schritt, dass sie proaktive Maßnahmen ergreift, um den Wert für ihre Aktionäre zu steigern und gleichzeitig ihre Marktposition zu festigen.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 15,25EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.