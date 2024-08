Marinomed Biotech AG: Gerichtliches Sanierungsverfahren gestartet!

Die Marinomed Biotech AG, ein österreichisches Biotechnologieunternehmen, hat am 13. August 2024 die Einleitung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Dieser Schritt wurde notwendig, da das Unternehmen kurzfristig benötigte Finanzmittel zur Sicherstellung seiner Liquidität nicht aufbringen konnte, was zu einer drohenden Zahlungsunfähigkeit führte. Die Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr 2024 konnten bislang nicht erfüllt werden, was die finanzielle Situation weiter verschärfte.

Am 14. August 2024 wurde das Sanierungsverfahren vom Landesgericht Korneuburg offiziell eröffnet. Marinomed erwartet, dass der Handel mit den Aktien bald wieder aufgenommen wird und ein Wechsel in den Standard Market Continuous an der Wiener Börse erfolgt. Die Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses, die ursprünglich für den 20. August 2024 geplant war, wurde aufgrund der aktuellen Situation verschoben.

Die Liquiditätsprobleme des Unternehmens sind auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter gesunkene Umsätze aus dem Verkauf von Carragelose-Produkten und Verzögerungen bei der Schließung neuer Partnerschaften für die Marinosolv-Produkte. Diese Entwicklungen führten dazu, dass signifikante Meilensteinzahlungen ausblieben. Der CEO von Marinomed, Andreas Grassauer, betonte, dass das Sanierungsverfahren die beste Möglichkeit darstellt, um eine nachhaltige Grundlage für die Fortführung des Unternehmens zu schaffen und die Kommerzialisierung der innovativen Produkte voranzutreiben.

Marinomed Biotech AG, die im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 9 Millionen Euro erzielte und etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt, sieht sich Verbindlichkeiten in Höhe von rund 25 Millionen Euro gegenüber. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte Produkte in den Bereichen Immunologie und Virologie und ist in über 40 Ländern aktiv. Die Geschäftsführung wird die Öffentlichkeit und alle betroffenen Stakeholder kontinuierlich über wesentliche Entwicklungen informieren.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 10,00EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2024, 09:20 Uhr) gehandelt.