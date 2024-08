Kissigs Portfoliocheck: (Nicht nur) Tyson Foods schmeckt Chris Davis jetzt besser als Finanzwerte

In meinem 267. Portfoliocheck beschäftige ich mich wieder mit, dessen familiengeführte Investmentfirma Davis Advisors seit ihrer Gründung vor 50 Jahren stets ein und dieselbe bewährte Anlagephilosophie verfolgt: man versteht Aktien als Eigentumsanteile an realen Unternehmen und nicht als Wettscheine auf Kursschwankungen. Daher investiert Davis Advisors viel Zeit und Ressourcen in gründliche fundamentale Analysen der Unternehmen und setzt den Schwerpunkt auf dem Konzept der '', das auch Warren Buffett bei der Auswahl von Aktien für Berkshire Hathaway bevorzugt. Im Gegensatz zum Free Cashflow berücksichtigen die Owners Earnings also nur Positionen, die sich auf den Gewinnanteil der Eigentümer auswirken.

2. Quartal 2024

Imkam Chris Davis auf eine Turnoverrate von 5 % und agierte damit stärker als üblich. Im Bestand befanden sich 102 Unternehmen und damit vier mehr als zuvor; mit dabei waren gleich sieben Neuaufnahmen. Der Portfoliowert von Davis Advisors ging im letzten Quartal leicht von 17,84 Mrd. auf 17,22 Mrd. USD zurück und der Finanzsektor lag mit einer Gewichtung von 36,9 % gut 5 % niedriger als zuvor, aber weiterhin unangefochten an der Spitze. Ihm folgen nun Gesundheitswerte, die ihre Gewichtung nochmals weiter auf 15,2 % ausbauen konnten. Dahinter liegen Kommunikationsdienstleister mit leicht erhöhten 13,8 % vor Technologiewerten, die sich mit nun 11,7 % an den zyklischen Konsumwerten mit 11,3 % vorbeischieben konnten. Die drei größten Beteiligungen machten zusammen rund 23 % des Portfolios aus, während es die fünf größten Beteiligungen auf annähernd 36 % brachten.Wie schon in den letzten Quartalen dominierten die Verkäufe; Chris Davis nahm in die steigenden Märkte hinein also weiter Gewinne mit. Auffällig ist dabei, dass es erneut viele Aktienpositionen aus dem von ihn bevorzugten Finanzsektor trifft, obwohl er sich in seinem Investorenbrief zum 2. Quartal weiterhin optimistisch zu den Finanzwerten äußert. Die Facebook-Mutterverteidigt erfolgreich die Spitze von Chris Davis Portfolio vor, während der frühere Spitzenreiterdurch einen erneuten Teilverkauf weiter abrutschte. Im Gegenzug baute Chris Davis eine Position beiauf, dem führenden Onlinehandelshaus Südostasiens. Und bei, einem führenden Hersteller von verarbeiteten Fleischprodukten und Fertiggerichten, der trotz seiner starken Marktstellung in den letzten Jahren mit Misserfolgen zu kämpfen hatte und sich nun am Turnaround versucht...