Mars schnappt sich Kellanova und die Aktionäre snacken mit

Mars-CEO Poul Weihrauch betont, dass das Unternehmen die Übernahmekosten nicht an die Verbraucher weitergeben will. "Wir werden die Preise konstant halten und hoffen, durch unsere Größe Kosten zu absorbieren und die inflationsbedingten Herausforderungen zu mildern", sagte er. Trotz des Preisanstiegs von Lebensmitteln um 25 Prozent in den vergangenen Jahren geht Mars davon aus, dass Markensnacks weiterhin gefragt bleiben.

Die Übernahme könnte für Mars die Chance sein, das Portfolio zu diversifizieren und in Zukunft mehr gesunde Snack-Optionen anzubieten. Kellanovas CEO Steve Cahillane sieht in der starken Präsenz von Mars in China großes Potenzial für den Vertrieb von Pringles. Gleichzeitig bietet Kellanovas Vertriebsnetz in Afrika Mars die Möglichkeit, seine Süßwaren dort stärker zu positionieren.

Analysten von Barclays sehen laut Reuters den Deal als Zeichen für eine bevorstehende Welle von Fusionen und Übernahmen im Lebensmittelbereich. Während Nestlé bereits neue Produkte für Konsumenten von Gewichtsreduktionsmitteln plant, verfolge Mars eine andere Strategie.

Weihrauch kündigte an, dass die Hälfte des Portfolios aus gesunden Snacks bestehen wird, ohne spezielle Produkte für die Nutzer von Gewichtsreduktionsmitteln zu entwickeln. Mars plant, lokal zu investieren und mehr gesunde Optionen auf den Markt zu bringen, um die wachsende Nachfrage nach gesunden Snacks zu bedienen.