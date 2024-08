Für 1.000 US-Dollar! Apple wagt sich in Robotik vor: Was bringt das neue High-End-Gerät? Nachdem das Apple Car gestrichen wurde, sucht der Tech-Konzern nach einem Umsatzbringer, der angesichts der schleppenden iPhone-Verkäufe neues Leben in die Bude bringen soll. Klappt es mit dem neuen Plan?