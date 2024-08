Starinvestor David Tepper: Nvidia-Beteiligung um mehr als 84 Prozent reduziert!

Während David Teppers Appaloosa Management seinen Anteil an Alibaba im zweiten Quartal um etwa 7 Prozent reduzierte, bleibt der chinesische E-Commerce-Riese die größte Position des Fonds und macht 12 Prozent oder 756 Millionen US-Dollar seines 6,2 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolios aus, wie aus einem am Mittwoch eingereichten 13F-Bericht hervorgeht.

Tepper hat auch seine Investitionen in andere chinesische Unternehmen angepasst und Anteile an JD.com, KE Holdings und zwei chinesischen börsengehandelten Fonds hinzugefügt, während er Positionen in PDD Holdings und Baidu reduzierte. Insgesamt machten die chinesischen Aktien und ETFs 26 Prozent seines Aktienportfolios aus.