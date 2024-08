Nach den gestrigen Daten zur Inflation wird für die US-Notenbank Fed und damit für die Wall Street der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft immer zentraler für die Frage, ob die Zinsen bald sinken. Dazu gibt es heute jede Menge wichtiger Daten: die US-Erstanträge (die letzte Woche vermeintlich leicht besser ausfielen und damit eine massive Rally in Gang setzten), dazu die US-Einzelhandelsumsätze sowie Einkaufsmanagerindizes (Philly Fed, NY Empire). Grundsätzlich ist es aus Sicht der Wall Street gut, wenn die Zinsen sinken - aber eben nur dann, wenn die Fed die Zinsen senken kann, aber nicht muß. Es dreht sich also letztlich nun alles um die Frage, ob die Wirtschaft der USA in eine Rezession rutscht oder nicht. Denn wenn das passiert, würden Zinssenkungen den Aktienmärkten nicht helfen, wie die Börsengeschichte zeigt..

Hinweise aus Video:

1. Fed macht sich Sorgen um US-Arbeitsmarkt – Zinssenkung steht an

2. Hedgefonds aktiv bei Tech-Aktien – Einblicke für Ende Juni

Das Video "Sinken die Zinsen? Heute wichtiger Tag für die Wall Street!" sehen Sie hier..