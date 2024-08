Ja, zum aktiven Handeln und einer starken Führung für flexible Krisenstrategien

Henning Sander nennt im Interview wichtige Kompetenzen, Strategien und Trends, um auch in solchen Zeiten erfolgreich zu sein.

Risikomanagement und Krisenbewältigung

Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung an den globalen Finanzmärkten und welche Rolle spielt das Risikomanagement in dieser Situation?

Die aktuellen Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten sind von einer Vielzahl von Faktoren geprägt - darunter geopolitische Spannungen, Inflationssorgen und Zinsvolatilität. Ein effektives Risikomanagement beginnt immer mit der Identifikation und Bewertung aller potenziellen Risiken, die das Unternehmen betreffen könnten, einschließlich Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und operationeller Risiken. Aktuell spielt das Liquiditätsmanagement eine große Rolle, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken und unerwartete Ausgaben zu bewältigen. Wichtig sind auch Strategien zur Risikominderung und Absicherung. Dies kann durch Diversifikation von Anlagen, den Einsatz von Hedging-Instrumenten oder die Implementierung von Notfallplänen geschehen.

Welche speziellen Fähigkeiten und Qualifikationen sind Ihrer Meinung nach jetzt besonders gefragt, um Unternehmen in Krisenzeiten erfolgreich zu unterstützen?

Eine der wichtigsten Fähigkeiten ist das Krisenmanagement. Führungskräfte müssen in der Lage sein, schnell und effektiv auf unerwartete Ereignisse zu reagieren und Notfallpläne umzusetzen. Eine gewinnende Kommunikation ist dabei wichtig, um beruhigend und vertrauensbildend zu wirken und alle „ins Boot zu holen“. Generell ist die Affinität gegenüber Veränderungen wichtig, da wir alle die starken Veränderungen z.B. auch durch KI merken werden. In volatilen Zeiten hilft der Mut, selbständig zu denken und nicht nur alte Modelle abzuarbeiten, da das Modell womöglich nicht mehr die Realität abbildet. Der beste Mitarbeiter ist derjenige, der am besten mit Veränderungen umzugehen weiß.

Technologie- und KI-Experten

Angesichts der aktuellen Probleme bei Technologieunternehmen wie NVIDIA, wie bewerten Sie die Nachfrage nach Fachkräften im Bereich Künstliche Intelligenz und Technologie?

Die Nachfrage nach Fachkräften im Bereich Künstliche Intelligenz und Technologie bleibt trotz der aktuellen Situation weiterhin hoch. Wir erleben eine enorme Nachfrage nach Experten in diesem Umfeld. In jedem Fall benötigen Unternehmen gute KI-Anwender, die vereinfacht gesagt, gute und passende Prompts nutzen. In Bezug auf tiefere KI-Expertise, ist die Frage, wieviel Know-How outgesourct wird und was im Hause vorhanden sein muss. So wie es in der IT auch Insourcing- und Outsourcingwellen gab, erlebe ich bei meinen Kunden auch unterschiedliche Herangehensweisen.

Welche Strategien empfehlen Sie Unternehmen, um die besten Talente im Bereich Technologie und KI zu rekrutieren und langfristig zu binden?

Im Umfeld Technologie / KI herrscht ein absoluter Kandidatenmarkt. Die Guten können sich die Jobs aussuchen. Als Unternehmen muss man also grundsätzlich attraktive Voraussetzungen bieten und um geeignete Kandidaten werben. Für die meisten Kandidaten in diesem Bereich ist die Möglichkeit, Dinge zu gestalten und weiter zu treiben, zentral. Diese Teilhabe am Wandel ist wichtig. Es erfordert ein umgreifendes Konzept, wie KI im Unternehmen verankert sein soll. Hierbei spielen neben der Infrastruktur auch ethische Fragen und Richtlinien eine große Rolle. Was ist machbar mit KI? Wie ist KI rechtlich geregelt und wie nutzt man sie ethisch?

Es gibt im Markt auch einige exzellente Kandidaten, die nicht täglich auf Social Media posten. Daher ist es wichtig, dies bei der Recruitingstrategie zu beachten. Es passiert viel über Networking. Daher kann ich die Zusammenarbeit mit einer Personalberatung, die über ein entsprechendes Netzwerk verfügt, sehr empfehlen.

Finanzmarkt- und Investitionsstrategen

Inwiefern hat die aktuelle Marktvolatilität die Nachfrage nach Finanzanalysten und Marktstrategen beeinflusst?

In volatilen Zeiten steigt im Allgemeinen die Nachfrage nach Finanzanalysten und Marktstrategen. Aktuell vermerken wir jedoch noch keine erhöhte Nachfrage bei unseren Kunden.

Welche Kompetenzen sollten Finanzmarkt- und Investitionsstrategen mitbringen, um Unternehmen durch die aktuelle wirtschaftliche Unsicherheit zu führen?

Neben analytischen Fähigkeiten und der Marktkenntnis kommt es in unsicheren Zeiten besonders darauf an, sich den veränderten Marktbedingungen anpassen zu können. Es geht zum einen darum, eigenständige Entscheidungen zu treffen als auch die Fähigkeit, diese Entscheidungen nach innen wie außen entsprechend kommunizieren zu können. Dieses Skillset wird heutzutage immer wichtiger. Eine empathische Führungskraft, die Werte und Unternehmenswerte vertritt, wird hier eher akzeptiert.

Über HAGER Executive Consulting

Gegründet 1996 zählt HAGER Executive Consulting zu den führenden und größten Akteuren der Executive Search Branche in Deutschland. Das engagierte Team von 150 Mitarbeitenden setzt auf Qualität und Integrität, um ihren Kunden auf nationaler und internationaler Ebene zu unterstützen. Als Teil von Horton International sind sie global vernetzt sowie weltweit in mehr als 35 Ländern mit 40 Büros vertreten. Die Vision ist es, das zentrale Erfolgs-Asset eines Unternehmens zu stärken: das menschliche Potenzial.

Über Henning Sander

Henning Sander leitet seit über zehn Jahren die Business Unit Banking bei HAGER Executive Consulting. Hier besetzt er Führungspositionen bei Banken und Versicherungen sowie FinTechs und InsurTechs. Der ausgebildete systemische Coach und Psychologe achtet besonders auf die Vereinbarkeit der Persönlichkeiten mit der Kultur der Unternehmen, die er berät.