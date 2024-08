Lichtblick für Boeing: El Al bestellt 31 Maschinen des 737-MAX

Der Vertrag mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar sieht die Modernisierung der Kurzstreckenflotte von El Al vor – die aktuellen Boeing 737-800 und 737-900 Modelle sind in die Jahre gekommen. Der Vertrag umfasst den festen Kauf von 20 737 MAX Maschinen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar sowie Optionen für 11 weitere Flugzeuge.

Wenige Tage nach dem Bekanntwerden neuer Produktionsprobleme hat US-Flugzeugbauer Boeing einen neuen Großauftrag an Land gezogen. El Al Israel Airlines unterzeichnete am Donnerstag einen milliardenschweren Deal mit Boeing über den Kauf von bis zu 31 Flugzeugen des Typs 737 MAX.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!

Die Boeing-Aktie reagiert am Donnerstag in der Vorbörse kaum auf den neuen Milliardenauftrag und liegt rund 0,5 Prozent im Plus.

Der Deal kommt zu einer Zeit, in der Boeing erneut mit Problemen bei der Produktion des 737 MAX kämpft. Berichten zufolge mussten drei bereits ausgelieferte Maschinen aufgrund von nicht-konformen Bauteilen vorübergehend aus dem Betrieb genommen werden.

"Dies könnte den Zeitplan für die Auslieferungen weiter beeinträchtigen, auch wenn die Zahl der betroffenen Flugzeuge ungewiss ist. Wir behalten unser Rating Neutral bei", schreibt Analyst Ronald Epstein von BofA-Research in einem neuen Report zur Aktie. Er sieht das Kursziel für die Aktie weiter bei 200 US-Dollar, rund 20 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Die Verzögerungen sind vor allem auf einen Zwischenfall aus dem Januar zurückzuführen, als ein Notausgangsverschluss an einem 737 MAX 9 Jet von Alaska Air während eines Fluges versagte und eine Tür herausfiel. Die Boeing-Aktie hat seither mehr als ein Drittel an Wert verloren.

Trotz der jüngsten Produktionsprobleme und dem anhaltenden Druck von Aufsichtsbehörden, fährt Boeing weiterhin die Produktion des 737 MAX fort. Im bisherigen Jahresverlauf wurden 135 dieser Jets ausgeliefert.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 161,24 $ , was einem Rückgang von -4,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer