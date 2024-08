Alibaba: Nettogewinn fällt um 29 Prozent – Aktie taucht ab

Der inländische E-Commerce-Umsatz des Unternehmens litt unter den zurückhaltenden Ausgaben chinesischer Verbraucher in einer schwachen Wirtschaft. Für das am 30. Juni abgeschlossene Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von nur vier Prozent auf 243,24 Milliarden Yuan (33,98 Milliarden US-Dollar). Dies liegt unter den Analystenschätzungen von 249,05 Milliarden Yuan, basierend auf Daten der LSEG.

Der Nettogewinn fiel um 29 Prozent auf 24,3 Milliarden Yuan, was die hohen Kosten für die Gewinnung und Bindung von Kunden widerspiegelt. Der Markt hatte 26,91 Milliarden Yuan erwartet. In den drei Jahren vor diesem Bericht hat das Unternehmen in den meisten seiner Quartalsergebnisse einen Verlust oder einen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet.