Short-Legende Burry setzt auf chinesische Internetgiganten, verkauft US-Aktien

Das Engagement von Scion Asset Management in Alibaba stieg auf 11,2 Millionen US-Dollar, nachdem weitere 30.000 Aktien hinzugekauft wurden, wie aus der jüngsten 13F-Einreichung von Burrys Investmentfirma hervorgeht. Dies macht Alibaba zur größten Einzelposition in seinem Portfolio. Neben Alibaba erhöhte Burry auch seine Investition in Baidu , den führenden chinesischen Suchmaschinenbetreiber, um mehr als 30.000 Aktien, was den Wert seiner Beteiligung auf insgesamt 6,5 Millionen US-Dollar steigerte.

Im zweiten Quartal hat Michael Burry, der 2008 durch seine Wette gegen US-Immobilienkredite Berühmtheit erlangte, seine Position in Alibaba , dem größten chinesischen E-Commerce-Unternehmen, weiter ausgebaut und ist damit eine der größten Beteiligungen seines Portfolios eingegangen. Burry steht mit seiner Wette auf Alibaba nicht alleine da. Der Hedgefondsmanager David Tepper hat den Einzelhandelsriesen auch als größte Position in seinem Portfolio .

Währenddessen reduzierte Burry seine Beteiligung an JD.com, einem weiteren großen chinesischen Internetunternehmen, um 110.000 Aktien. Trotz der Kürzung bleibt JD.com eine der größten Aktienpositionen in seinem Portfolio. Diese Neuausrichtung folgt auf das Aussteigen aus Positionen in mehreren großen US-Unternehmen, darunter Citigroup und Block Inc., was den Fokus von Burry auf den chinesischen Markt weiter verstärkt.

Die Aktie von Alibaba hinkt in diesem Jahr etwas dem Markt hinterher, hält sich aber immer noch besser als andere chinesische Werte. Ihre US-Notierung hat seit Jahresbeginn gerade einmal 6,3 Prozent gewonnen, während es für Baidu seit Anfang Januar um mehr als 27 Prozent abwärts ging.

Die Entscheidung Burrys, sein Portfolio inmitten von Herausforderungen und Unsicherheiten, die der chinesische Markt mit sich bringt, neu auszurichten, zeugt von seinem Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial von Alibaba und Baidu. Dabei nutzt Burry die allgemeine Schwäche chinesischer Aktien in diesem Jahr als Kaufgelegenheit und setzt auf eine Erholung und zukünftige Gewinne dieser Schwergewichte der Tech-Industrie.

Die jüngsten Bewegungen von Burry sind auch ein Zeichen für seine Anpassungsfähigkeit und seinen strategischen Weitblick, da er gleichzeitig auf stark wachsende Bereiche wie das Zahlungsabwicklungsunternehmen Shift4 Payments und das Managed-Care-Unternehmen Molina Healthcare setzt. Diese Entscheidungen könnten darauf hindeuten, dass Burry eine Balance zwischen Risiko und Wachstumschancen in verschiedenen globalen Märkten sucht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion