BYD: Aktie vor dreistelliger Rallye, sagen Citi-Analysten

Am Mittwoch hat Jeff Chung von der Citigroup die Aktien von BYD auf "30 Tage Katalysatorbeobachtung" eingestuft. "Katalysatorbeobachtung" ist ein Ausdruck, den Citi-Analysten verwenden, wenn sie erwarten, dass eine Aktie bald steigen oder fallen wird. In diesem Fall ist die erwartete Entwicklung steigend. Chung stuft die BYD-Aktie mit "Buy" ein und gibt ein Kursziel von 123,50 US-Dollar für die in den USA notierten ADRs an.

Die ADRs haben den Mittwochshandel bei 54,72 US-Dollar geschlossen. Citis Kursziel impliziert demnach ein Aufwärtspotenzial von knapp 126 Prozent.