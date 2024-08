Lukrative Investition in den Silber-Hotspot Mexiko! Einmalige Chance nutzen!

Liebe Leserinnen und Leser,

was für verrückte Zeiten! Beinahe unbemerkt klettert der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch, doch gefühlt niemanden interessiert es. Von diesem positiven Momentum konnte der Silberpreis leider noch nicht profitieren. Das Edelmetall Silber gilt als “kleiner Bruder” von Gold. Der Markt für das weiße Metall ist jedoch deutlich kleiner und es gibt erheblich größere Preisschwankungen als bei Gold. Doch gerade das macht Silber für viele Anleger und Trader besonders interessant.

Quelle: TradingView_Tageschart vom 15.08.2024

Viele Experten sind der Meinung, dass Silberkurse zwischen 25,50-27,50 US$ pro Unze eine fantastische Einstiegsgelegenheit sind! Dies könnte die letzte günstige Gelegenheit sein, um vom Silberboom der nächsten Jahre richtig profitieren zu können!

Silber hält sich nach wie vor gut. Solange wir die Unterstützungsbox bei 27,30 – 26,80 US$ halten bzw. nicht unterschreiten werden wir schon bald einen neuen Angriff auf die 28, 29 und dann 30 US$-Marke nehmen. Die Elliot Wave Analysten sprechen dann von der 3. Welle der Welle i von 3.

Nach Überschreiten der psychologisch wichtigen Marken von 30 und 32 US$ wäre charttechnisch der Weg frei für Kurse zwischen 35-37 US$. Mittelfristig sehen viele Experten einen Silberkurs von 50 US$ und mehr als absolut realistisch an. Langfristig könnte der Preis auch höher steigen. Industriebedarf und eine eventuelle Knappheit können den Silberpreis nach oben treiben. Somit Bedarf es neuer Silbervorkommen, um den zukünftigen Silberboom auch bedienen zu können.

Investition in den Silber-Hotspot Mexiko!

Discovery Silver (WKN: A3CM15) verfügt über extrem aussichtsreiche Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordmexiko, darunter das Codero-Projekt, ein weltweit führendes und anerkanntes Silberprojekt. Das unterstreicht auch die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Chancen von Discovery Silver auf einen Blick:

Größte unerschlossene Silberreserve der Welt

Liegt im produktiven Bergbaugürtel im Norden Mexikos

Durchführbarkeitsstudie im Februar 2024 veröffentlicht

Genehmigungsverfahren schreitet voran

Finanzierungsgespräche schreiten voran

Umgeben von Who-is-Who der Bergbauszene