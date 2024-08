Coca-Cola FEMSA liefert Soft-Drinks für Südamerika

Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von 134 Marken und betreibt 56 Produktionsstandorte und 251 Logistikzentren in Latein-Amerika. Der Markt zeigt nach wie vor stabiles Wachstum, da die Bevölkerung aufgrund der schlechten Wasserqualität vermehrt zu Softdrinks greift. Der Konzernumsatz zog während der vergangenen fünf Jahre um durchschnittlich 7,4% p.a. auf zuletzt 13,8 Mrd. US-Dollar an. Der operative Gewinn wuchs im selben Zeitraum um 7,5% auf 2,04 Mrd. US-Dollar.

Expansion in Südamerika

In diesem Jahr hat sich das Unternehmenswachstum beschleunigt. Im zweiten Quartal zog der Konzernumsatz um 13,1% auf 69,45 Mrd. Pesos an. Der Bruttogewinn stieg um 17,2% auf 31,96 Mrd. Pesos. Um die wachsende Nachfrage zu decken, erweitert Coca-Cola FEMSA seine Produktionskapazitäten in Mexiko und Brasilien kontinuierlich. In diesem Jahr hat das Unternehmen bereits sieben neue Produktionsanlagen installiert (je zwei in Mexiko, Brasilien und Guatemala, eine in Kolumbien). Mit denen soll die Produktionskapazitäten bis Ende 2025 um rund 15% erweitert werden.

Interessant: Coca-Cola FEMSA hat nicht nur die Ver-, sondern auch die Entsorgung im Blick. Gemeinsam mit dem Verpackungsspezialisten ALPLA plant der Getränkeabfüller eine neue Recyclinganlage. Im mexikanischen Bundesstaat Tabasco soll eine Hightech-Anlage entstehen, die mehr als 50.000 Tonnen gebrauchte PET-Flaschen p.a. recyceln kann.

Rücksetzer ist Kaufgelegenheit

Die Aktie bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend und notiert aktuell rund 15% unter dem Jahreshoch. Mit einem KGV unter 12 ist die Aktie aus fundamentaler Sicht nicht teuer. Langfrist-Anleger können zudem mit einer Dividendenrendite von gut 5% rechnen. Den aktuellen Kursrücksetzer sollten Anleger zum Einstieg nutzen.

