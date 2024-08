Jackpot bei ZEAL Network: Winken nach den starken Zahlen weitere Gewinne?

Im ersten Halbjahr 2024 hatte ZEAL Network den Umsatz um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern können. Der Online-Lotto-Anbieter übertraf damit die Schätzungen der Analysten. Die Einnahmen beliefen sich auf 76,8 Millionen Euro, unterstützt durch einen Anstieg der Abrechnungen um 23 Prozent auf 507,1 Millionen Euro. Ein wesentlicher Treiber dieses Erfolgs waren sechs Jackpot-Höchststände in den Lotterien 6aus49 und Eurojackpot, verglichen mit nur drei im Vorjahreszeitraum.

ZEAL konnte zudem seine monatlich aktiven Nutzer um 21 Prozent steigern, während die Anzahl der neu registrierten Kunden um beeindruckende 70 Prozent wuchs. Besonders bemerkenswert: Trotz einer Steigerung der Marketingausgaben um 28 Prozent sank der Cost-per-Lead um 26 Prozent, was die Effizienz der Marketingmaßnahmen unterstreicht.

"Wir prognostizieren für das Segment Deutschland ein jährliche Wachstumsrate von 10 Prozent in den nächsten 10 Jahren", schreibt Berenberg-Analyst Jack Cummings. "ZEALs Anteil am Online-Markt beträgt 41 Prozent und die Online-Durchdringung in Deutschland liegt bei nur 23 Prozent. Die Kombination aus Kombination aus Umsatz- und Margenwachstum sollte zu einem schnellen Gewinnwachstum führen."

Und der Berenberg-Analyst bleibt auch für die Aktie zuversichtlich. Sein Kursziel liegt mit 48 Euro rund ein Drittel über dem Kurs vom Donnerstag.

ZEAL ist auch auf dem Gaming-Markt gut positioniert. Im ersten Halbjahr wurden 64 neue Spiele eingeführt, was die Gesamtauswahl auf 115 erhöhte. Der Umsatz in diesem Segment stieg leicht auf 2,3 Millionen Euro. Analysten verweisen auf ein weiterhin starkes Pipeline-Potenzial, da noch 300 weitere Spiele auf die Zulassung warten.

Obwohl die erste Jahreshälfte von einem kräftigen Wachstum geprägt war, bleibt ZEAL bei seiner konservativen Prognose für das Gesamtjahr 2024. "Wir glauben, dass dieser konservative Ausblick auf die die langsamere Entwicklung der Jackpots im 3. Quartal zurückzuführen ist, aber wir glauben auch, dass wir aber auch, dass bei einer Verbesserung dieser Prognose durchaus Spielraum für eine Erhöhung besteht", resümiert Analyst Cummings.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 36,00EUR auf Tradegate (15. August 2024, 17:09 Uhr) gehandelt.