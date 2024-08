Flynn Group stockt Portfolio kräftig mit Fast Food auf

Damit zählt das Unternehmen aus San Francisco zu den größten Wendy's-Franchisenehmern in den USA. "Inzwischen haben sie erkannt, dass wir die Art von Franchisenehmer sind, die sie in ihrem System wachsen sehen wollen", erklärte CEO Greg Flynn zur Partnerschaft mit Wendy's.

Wendy's berichtete am 1. August, dass der Umsatz in den US-Filialen im vergangenen Quartal um 0,6 Prozent und international um 2,5 Prozent gestiegen sei. Die Flynn Group erzielt einen Jahresumsatz von 5 Milliarden US-Dollar und betreibt weltweit mehr als 2.900 Franchise-Filialen, darunter auch Applebees, Taco Bell und Planet Fitness.

Für das laufende Quartal schätzen die Analysten die Umsatzerlöse im Durchschnitt auf 564 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum betrug der Wert noch 13 Millionen US-Dollar weniger. Die für das Jahr 2024 erwartete Dividendenrendite von 5,86 Prozent macht den Titel für den ein oder anderen Anleger interessant. Zumal das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,34 laut FactSet ebenfalls wirtschaftlich gesund erscheint. Das mittlere Kursziel der Börsenexperten liegt bei etwas über 19 US-Dollar, wobei die meisten von ihnen die Fast-Food-Aktie mit Hold bewerten.

Im vergangenen Jahr wurde Flynn zum alleinigen Wendy's-Franchisenehmer in Australien und plant, dort in den nächsten zehn Jahren 200 Restaurants zu eröffnen. Anfang dieses Jahres übernahm das Unternehmen auch das Franchise von Wendy's in Neuseeland.

