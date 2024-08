Markt-Rallye: DAX, Dow Jones & Co. im Aufwind – Top- und Flop-Aktien im Überblick

Entwicklung der Indizes

Die Aktienmärkte zeigen heute eine positive Entwicklung, wobei alle betrachteten Indizes im Plus stehen. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,71% und steht aktuell bei 18.205,15 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, folgt mit einem Plus von 1,24% und erreicht 24.827,07 Punkte. Noch stärker zeigt sich der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, mit einem Zuwachs von 1,83% auf 13.853,84 Punkte. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, steigt um 1,49% und notiert bei 3.341,90 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average, der die 30 größten börsennotierten Unternehmen der USA umfasst, legt um 1,22% zu und erreicht 40.482,80 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 steigt um 1,45% und steht aktuell bei 5.532,50 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Kursgewinne eine breite Marktstärke sowohl in Europa als auch in den USA, wobei der SDAX mit einem Plus von 1,83% die stärkste Performance unter den betrachteten Indizes aufweist.Infineon Technologies führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 4.35% an, gefolgt von Commerzbank und Deutsche Bank, die beide um 3.29% zulegten.Im Gegensatz dazu verzeichnete Fresenius einen minimalen Rückgang von -0.06%, während E.ON und Henkel VZ mit -0.21% und -0.33% ebenfalls im Minus lagen.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem beeindruckenden Plus von 8.03% hervor, gefolgt von AIXTRON mit 4.77% und Hugo Boss mit 3.39%.TeamViewer fiel um -0.56%, während Nordex und Evotec mit -1.15% und -2.86% deutliche Verluste hinnehmen mussten.Im SDAX verzeichnete CECONOMY den größten Anstieg mit 11.02%, gefolgt von BayWa mit 8.12% und IONOS Group mit 6.96%.Grand City Properties fiel um -0.85%, während CEWE Stiftung und Energiekontor mit -1.02% und -1.57% ebenfalls negative Entwicklungen zeigten.AIXTRON und Infineon Technologies sind auch im TecDAX stark, mit Anstiegen von 4.77% und 4.35%.CompuGroup Medical folgt dicht dahinter mit 4.32%.Nordex und Energiekontor verzeichneten Rückgänge von -1.15% und -1.57%, während Evotec mit -2.86% den größten Verlust im TecDAX hinnehmen musste.Im Dow Jones führt Cisco Systems mit einem Anstieg von 7.17%, gefolgt von Walmart mit 6.38% und Amazon mit 4.00%.Unitedhealth Group fiel um -0.62%, während Procter & Gamble und Verizon Communications mit -1.07% und -1.37% ebenfalls im Minus lagen.Im S&P 500 sticht Ulta Beauty mit einem Anstieg von 10.90% hervor, gefolgt von Cisco Systems mit 7.17% und Align Technology mit 7.07%.Consolidated Edison fiel um -1.53%, während McKesson und Welltower mit -1.60% und -1.73% ebenfalls deutliche Verluste verzeichneten.