Zinsen, weiche Landung der Wirtschaft: trügerische Hoffnungen!

Nach den (vermeintlich) besseren Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen herrscht bei jenen Euphorie, die noch vor wenigen Tagen nach einer Notsitzung der Fed und ausserplanmäßigugen großen Senkungen der Zinsen geschrien hatten. Man glaubt nun an die weiche Landung der US-Wirtschaft - nach dem Einbruch der Aktienmärkte in der Vorwoche sei nun alles wieder gut, so die euphorischen Bullen. Aber ein genauerer Blick auf die Daten zeigt, dass die Lage der US-Wirtschaft wohl doch nicht so gut ist, wie die Reaktion der Märkte vermuten läßt und daher eine Rezession noch lange nicht vom Tisch ist! Aber selbst wenn die Daten wirklich so gut wären: warum sollte die Fed dann die Zinsen so stark senken, wie von den Märkten längst eingepreist?

