Klarna: Europas wertvollstes Fintech bereit für den nächsten Schritt

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Goldman Sachs, um die renommierte Investmentbank als Lead-Bank für ihren bevorstehenden Börsengang in den USA im nächsten Jahr zu gewinnen. Laut informierten Kreisen könnten sich die Pläne jedoch noch ändern. Das berichtete Bloomberg am Donnerstag.

Der geplante IPO könnte Klarna eine Bewertung von rund 20 Milliarden US-Dollar einbringen, nachdem die Bewertung des Unternehmens in den letzten Jahren erheblichen Schwankungen unterworfen war. Nach einer Rekordbewertung von 45,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 fiel die private Bewertung im Folgejahr auf 6,7 Milliarden US-Dollar, ausgelöst durch steigende Zinsen und eine allgemeine Zurückhaltung der Investoren gegenüber Online-Kreditplattformen.