Applied Materials: Starke Zahlen, schwache Reaktion!

+50 Prozent in 12 Monaten, Unternehmen stand in der Pflicht

Applied Materials gilt als Frühindikator für Entwicklungen in der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen fungiert als Zulieferer und stellt vor allem Fertigungsanlagen für Wafer, Displays aber auch Solarmodule her. Zwei der wichtigsten Kunden sind Intel und Taiwan Semiconductor .

Die Aktie profitierte in den vergangenen 12 Monaten von der Begeisterung für Halbleiterwerte und Künstliche Intelligenz. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr notieren die Anteile mit einem Plus von über 50 Prozent. Zeitweise lag die Aktie sogar 90 Prozent im Plus.

Die am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen hatten daher zwei Aufgaben zu erfüllen. Erstens den Kurs nach der Korrektur in den vergangenen Wochen wiederzubeleben und zweitens die stark gestiegene Bewertung zu rechtfertigen. Das ist dem Unternehmen mit Blick auf die nachbörsliche Kursreaktion nicht gelungen – trotz übertroffener Erwartungen.

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 5,4 Prozent auf 6,78 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Prognosen um 110 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie landete mit 2,12 US-Dollar um 10 Cent über den Erwartungen. Im Jahr zuvor hatte Applied Materials einen Ertrag von 1,90 US-Dollar je Anteilsschein erzielt.

Ohne Bereinigungen belief sich der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Das stellt gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1,56 Milliarden US-Dollar eine Verbesserung um 9 Prozent dar. Neben höheren Erlösen profitierte das Unternehmen hierfür auch von einer um 50 Basispunkte höheren Bruttomarge.

CEO betont Rennen um KI-Führerschaft

Das Ergebnis des Unternehmens kommentierte CEO Gary Dickerson mit den Worten: "Das Rennen um die Marktführerschaft bei Künstlicher Intelligenz befeuert die Nachfrage nach unserem einzigartigen und integrierten Angebot an Produkten und Dienstleistungen, was uns dafür positioniert, unsere Märkte langfristig outzuperformen."

Für das kommende Quartal stellte das Management einen Umsatz von 6,93 Milliarden US-Dollar (±400 Millionen US-Dollar) sowie einen Gewinn pro Aktie zwischen 2,00 und 2,36 US-Dollar in Aussicht. In beiden Fällen konnte die Marktprognose knapp übertroffen werden.

Keine Begeisterung in der US-Nachbörse

In der US-Nachbörse sorgte der von Applied Materials vorgelegte Geschäftsbericht nicht für Begeisterung. Die Aktie fiel nach 2,7 Millionen gehandelten Stücken um 3,1 Prozent. Das dürfte für Anleger aber zu verschmerzen sein, nachdem die Anteile mit einem Plus von 5,1 Prozent aus dem regulären Handel gegangen waren.

Für einen Kurs von rund 205 US-Dollar ist die Aktie auf Basis der Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,5, für das kommende Jahr mit 21,3 bewertet. Beides liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt von etwa 18.

Fazit: Aktie um ein Drittel überbewertet?

Damit liegt in der Aktie eine Überbewertung vor, die sich auch in anderen Kennzahlen, wie dem Kurs-Gewinn-Wachstums- oder dem Kurs-Cashflow-Verhältnis niederschlägt. Hier ist Applied Materials gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt um ein Drittel überbewertet.

Die Aktie ist daher nach den zwar zufriedenstellenden, aber nicht ausreichend euphorisierenden Geschäftszahlen nicht nur kein Kauf, sondern aus fundamentaler Perspektive sogar ein Verkauf. Technisch könnte die jüngst gestartete Erholungsbewegung noch Platz nach oben haben, das aber sollte von Anlegern zum Ausstieg genutzt werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

