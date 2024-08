AST SpaceMobile bestätigt Start von Handyservice aus Weltall, Kurs klettert 50%!

Der Aktienkurs von AST SpaceMobile ist um mehr als 50 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen, nachdem das Unternehmen bestätigt hat, dass es Anfang September seinen ersten kommerziellen Satelliten starten wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen aus Midland, Texas, das mit Partnern wie AT&T und Verizon Communications daran arbeitet, Mobilfunkdienste direkt vom Satelliten zu Smartphones auf der Erde zu bringen.

Mit einem aktuellen Marktwert von mehr als 8 Milliarden US-Dollar befindet sich AST SpaceMobile in einer starken Position, um mit anderen Akteuren wie Starlink von SpaceX zu konkurrieren. Scott Wisniewski, Präsident von AST, erklärte in einem Interview mit Bloomberg, dass das Unternehmen plane, seine Satelliten bis Ende des Jahres in Betrieb zu nehmen. Die ersten fünf kommerziellen Satelliten mit dem Namen BlueBirds sollen im September von Cape Canaveral in Florida starten. Mit einer Fläche von rund 65 Quadratmetern werden sie die größten kommerziellen Satelliten sein, die jemals in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht wurden.