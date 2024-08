Flugtaxiunternehmen Archer Aviation: Der nächste Meilenstein!

Archer Aviation nimmt an Dual-Use-Programm teil

In der aufstrebenden Flugtaxi-Branche heben sich aktuell drei Hersteller hervor. Das ist neben dem in München beheimateten Unternehmen Lilium der chinesische Hersteller EHang sowie der US-amerikanische Konzern Archer Aviation .

Dem ist am Donnerstag ein weiterer Meilenstein gelungen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wurde das erste Modell der Midnight-Baureihe an die US-Luftwaffe ausgeliefert.

Die Lieferung hat stattgefunden im Rahmen eines sogenannten AFWERX-Vertrages mit einem Wert von bis 142 Millionen US-Dollar. Hinter AFWERX steckt das Dual-Use-Programm der US-Streitkräfte, aus dem Projekte gefördert werden, die Aussichten sowohl auf eine zivile als auch militärische Nutzung haben.

Erprobung militärischer Einsatzkonzepte

Dem Verkauf vorausgegangen ist eine Prüfung. In dieser wurde dem Midnight-Modell attestiert, über Militärtauglichkeit zu verfügen. In einem nächsten Schritt soll das Modell nun auch in Flugversuchen der US-Luftwaffe erprobt sowie Einsatz- und Missionskonzepte entworfen werden.

Der Vorstandsvorsitzende Adam Goldstein zeigte sich über die Abnahme durch die US-Luftwaffe erfreut: "Diese Auslieferung repräsentiert einen entscheidenden Moment nicht nur für Archer, sondern die Zukunft der militärischen Luftfahrt. Gemeinsam werden wir das Potenzial von Midnight beweisen und sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten auch weiterhin die weltweit fortschrittlichsten Technologien anführen."

Die Aktie quittierte die Wasserstandsmeldung des Unternehmens am Donnerstag mit einem Plus von über 5 Prozent. Den Kursgewinnen ist allerdings eine in den vergangenen Wochen steile Korrektur vorausgegangen. Gegenüber ihrem Verlaufshoch bei 5,50 US-Dollar büßten die Anteile zwischenzeitlich mehr als ein Drittel an Wert ein.

Gegenüber dem Jahreswechsel notiert Archer Aviation, an dem neben Boeing auch Cathie Wood mit ihren ARK-Fonds beteiligt ist, mit einem Minus von knapp 40 Prozent. Das reflektiert die Tatsache, dass das Unternehmen zwar technologische Fortschritte macht, aber noch keine Umsätze und Gewinne generiert und daher hohe Mittelabflüsse aufweist.

Fazit: Spannend, aber nicht ohne Risiko

Archer Aviation, eines der aktuell am weitesten fortgeschrittenen Lufttaxi- und EVOTL-Projekte, hat am Donnerstag die Lieferung eines seiner Midnight-Modelle an die US-Luftwaffe bekanntgegeben. Dort soll das Modell für militärische Zwecke erprobt werden.

Sind die Tests erfolgreich, könnte sich das Unternehmen neben dem zivilen Einsatz auch für die Militärluftfahrt qualifizieren, was die Absatzmöglichkeiten und den von Archer Aviation adressierbaren Markt beträchtlich vergrößern würde. Ohne operative Erträge bleibt ein Investment in die Aktie aber hochspekulativ.

Wem das als Anleger aber noch nicht genug ist, der kann auch mithilfe eines KO-Zertifikates auf eine Erholung der Aktie und Kursgewinne aufgrund der Fortschritte des Unternehmens spekulieren.

Das KO-Zertifikat mit der WKN MG5C3P ist ein Knock-out-Zertifikat mit eingebautem Stopp-Loss, da sich der Basispreis von der KO-Barriere unterscheidet. Der Basispreis, also der Preis von dem aus der Wert des Zertifikates berechnet wird, liegt bei 2,68 US-Dollar, während die KO-Barriere bei 3,06 US-Dollar liegt.

Sollte die KO-Barriere erreicht werden, würde das Produkt nicht wertlos verfallen, sondern ein Betrag von etwa 0,35 Euro zurückgezahlt werden. Daraus ergibt sich folgendes Auszahlungsprofil:

Szenariotabelle

Knock-Out MG5C3P (KO-Barriere bei 3,06 $) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4 Kaufpreis Aktie * 3,73 $ Kaufpreis KO * 0,98 € KO-Barriere 3,06 $ (-18,0 Prozent) Basispreis 2,68 $ Verkaufspreis Aktie 2,98 $ 3,36 $ 4,10 $ 4,48 $ Wertentw. m. KO 0,35 € 0,62 € 1,29 € 1,64 € Rendite Aktie -20,0 % -10,0 % +10,0 % +20,0 % Rendite KO -64,3 % -36,7 % +31,6 % +67,3 %

* Stand: 15. August, 22:15 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Aber Vorsicht: Fällt das Papier außerhalb der regulären Handelszeit unter den Basispreis, etwa nach schwachen Quartalszahlen, kann das Produkt trotz eingebautem Stopp-Loss wertlos verfallen. Auch hier besteht also Totalverlustgefahr! Anleger sollten hier nur Risikokapital investieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion