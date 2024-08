Goldaktien etwas freundlicher

Tagesbericht vom 16.08.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.464 auf 2.456 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.455 $/oz um 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bundesanwaltschaft sucht nach zweijährigen Ermittlungen im Nord-Stream Fall nach einem Tauchlehrer. „Dieser ist offenbar untergetaucht“ (Quelle: N-tv.de 14.08.24).



Kommentar: Die Ergebnisse der Bundesanwaltschaft sind genau so armselig, wie das Wortspiel.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar stabil (aktueller Preis 71.860, Vortag 71.678 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber kann zulegen (aktueller Preis 28,17 $/oz, Vortag 27,93 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 953 $/oz, Vortag 933 $/oz). Palladium entwickelt sich stabil (aktueller Preis 932 $/oz, Vortag 926 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 80,87 $/barrel, Vortag 79,91 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich etwas freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 0,9 % oder 1,3 auf 149,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Franco-Nevada 2,5 %. Kinross gibt 1,0 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Belo Sun 22,2 %, Asante 8,9 % und Chesapeake 6,7 % an. Wesdome fällt 5,0 %. Bei den Silberwerten steigen Guanajuato 11,1 %, New Pacific 9,5 % und Vizsla 8,3 %.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. Impala verbessern sich 3,6 % und Sibanye 2,9 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Tribune 8,0 % und Evolution 3,3 %. Pantoro gibt 2,0 % nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Legend 10,0 %. Silver Mines bricht 41,9 % ein (Gerichtsverfahren). Bei den Metallwerten kann Sandfire 6,1 % zulegen. Image verliert 5,6 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 4