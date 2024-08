Bayer erzielt bedeutenden Rechtssieg in Roundup-Klage

Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen für die zahlreichen anhängigen Klagen gegen das Unternehmen haben und die Rechtslage in Bezug auf Verbraucherwarnungen und Produkthaftung erheblich beeinflussen.

In einem wegweisenden Gerichtsurteil hat Bayer einen wichtigen Sieg für sein Unkrautvernichtungsmittel Roundup (Glyphosat) errungen. Ein US-Berufungsgericht in Philadelphia entschied, dass Bundesgesetze Vorrang vor Landesgesetzen haben und schützte Bayer damit vor der Klage eines Landschaftsgärtners aus Pennsylvania.

Das Berufungsgericht entschied, dass das Bundesgesetz zur Regulierung von Insektiziden, Fungiziden und Rodentiziden (FIFRA) landesweit einheitliche Warnhinweise auf Pestiziden vorschreibt und verbot Pennsylvania daher, seine Etiketten mit einem Krebswarnhinweis zu versehen. Diese Entscheidung steht im Gegensatz zu Entscheidungen von Berufungsgerichten in San Francisco und Atlanta, die in ähnlichen Fällen geurteilt haben, und könnte daher ein Eingreifen des Obersten Gerichtshofs der USA erforderlich machen, um die Meinungsverschiedenheiten zu klären.

Die Bayer-Aktie, die seit Jahren unter dem Risiko dieser Rechtsstreitigkeiten leidet, reagierte am Freitag im frühen Handel mit einem Plus von bis zu 8,6 Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Titel damit immer noch 17,8 Prozent an Wert verloren und mit Blick auf die vergangenen 12 Monate rund 45 Prozent.

Das Unternehmen sieht sich nach wie vor mit rund 58.000 anhängigen Klagen konfrontiert, obwohl es bereits 2020 zahlreiche Fälle für insgesamt 10,9 Milliarden US-Dollar beigelegt hatte. Die Entscheidung des Gerichts wird als wichtiger Schritt zur Reduzierung der potenziellen Haftung von Bayer angesehen, da sie eine weitere Bestätigung dafür ist, dass die von der Umweltschutzbehörde genehmigten Warnhinweise Vorrang vor bundesstaatlichen Gesetzen haben.

Die Anwälte des Klägers zeigten sich enttäuscht und prüfen weitere rechtliche Schritte. Bayer hingegen begrüßte die Entscheidung und betonte, dass das Urteil die Position des Unternehmens bestärke, dass Roundup und sein Wirkstoff Glyphosat sicher seien. Das Unternehmen erklärte zudem, dass der Oberste Gerichtshof "diese wichtige Rechtsfrage klären" sollte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,98 % und einem Kurs von 28,20EUR auf Tradegate (16. August 2024, 09:28 Uhr) gehandelt.