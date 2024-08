Die Wall Street ist nach den gestrigen Wirtschafts-Daten in totaler Euphorie - und das geht ein bißchen zu schnell, nachdem viele noch vor einer Woche verzweifelt von der Fed massive Not-Zinssenkungen gefordert hatte. Nun ist wieder die Rede von einem "Goldilocks-Szenario", also einer soliden Wirtschaft bei gleichzeitig sinkenden Zinsen. Die Wall Street ber überinterpretiert die gestrigen positiven Einzelhandelsumsätze und ignoriert die gestern veröffentlichten schwachen Daten - das Konjunktur-Bild ist eher gemixt als eindeutig positiv. Angesichts des neuen Optimismus sollten die Bullen jedoch bedenken, dass die heftigsten Rallys stets in Bärenmärken passieren. Ob das eine Bärenmarktrally ist, ist noch nicht beweisen - aber eben auch nicht das Gegenteil, denn Bullenmärkte steigen normalerweise langsam und nicht so brutal wie in den letzten Tagen..

Hinweise aus Video:

1. Der Carry-Trade erlebt ein Comeback – Märkte vergessen schnell

2. Fed-Zinsen: Händler streichen Wetten auf großen Wurf

Das Video "Wall Street: Die große Euphorie - Bärenmarkt-Rallys sind brutal!" sehen Sie hier..