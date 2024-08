Turnaround-Rallye bei US-Aktien: "Brauchen wir überhaupt Zinssenkungen?"

Der S&P 500 hat am Donnerstag seine gesamten Verluste vom August wieder aufgeholt, nachdem der Index den schlechtesten Start in einen Monat seit acht Jahren verzeichnet hatte. Bei Börsenschluss am Donnerstag lag der S&P 500 im August um 0,4 Prozent im Plus, während der technologielastige Nasdaq Composite laut FactSet-Daten im Monatsvergleich nur geringfügig niedriger lag.

Wall-Street-Stategen sagen, dass starke Wirtschaftsdaten aus den USA in dieser Woche dazu beittrugen, die Befürchtungen der Anleger über eine drohende Rezession zu widerlegen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank Federal Reserve im nächsten Monat zu erhöhen.