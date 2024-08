Nach Strategiewechsel holt sich Allup Silica zwei Schwergewichte der Mineralsandbranche an Bord

Nach der strategischen Neuausrichtung von Allup Silica Limited (ASX: APS; FRA: U77) durch die kürzlich angekündigte Akquisition des McLaren-Heavy Mineral-Projekts in der Nähe von Norseman und Esperance Port, WA, stellt sich der Vorstand des Unternehmens personell völlig neu auf. Mit sofortiger Wirkung (zum 16. August 2024) übernimmt Simon Finnis die Funktion des Geschäftsführers. Simon ist seit über 10 Jahren im Bereich Mineralsande tätig, zunächst bei Bemax Resources Limited beim Pooncarie Mineralsand-Projekt in NSW und später als CEO des 650 Millionen US-Dollar teuren Grand Cote Mineralsand-Projekts im westafrikanischen Senegal. Ihm zur Seite gesellt sich ein weiterer erfahrener Manager aus der Branche. Peter Secker tritt dem Unternehmen als nicht geschäftsführender Direktor bei. Secker verfügt über umfangreiche Erfahrung im Sandgeschäft und betreibt die Cooljarloo Mineral Sands Mine mit Tiwest in WA. Der Mitgründer und bisherige Geschäftsführer Andrew Haythorpe gibt die Unternehmensleitung ab, bleibt aber als geschäftsführender Direktor an Bord, um die Transformationsphase zu unterstützen.

Die zwei neuen Allup-Direktoren stehen für Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit in der Mineralsandbranche. In den vergangenen 20 Jahren haben beide in Australien und Afrika mehr als 2 Milliarden Dollar in den Aufbau und die Entwicklung von drei VHM-Sandminen investiert und haben diese auch gebaut und betrieben.

Andrew Haythorpe kommentierte: „Wir heißen die neuen Vorstandsmitglieder willkommen und freuen uns darauf, das Team zu verstärken. Das McLaren-Projekt bietet Allup Silica eine hervorragende Gelegenheit, seinen Plan, in die Mineralienproduktion einzusteigen, zu verwirklichen. Es wurden bereits bedeutende, hochwertige Vorarbeiten geleistet, und der hohe Wert der Titanmineralien bedeutet, dass diese Gelegenheit für Allup Silica und seine Aktionäre einen schnelleren und vertrauensvolleren Weg darstellt.“

Das Unternehmen wird unverzüglich mit einer Vor-Machbarkeitsstudie für das McLaren-Projekt beginnen. Die Marktnachfrage nach VHM wird aufgrund anhaltender Versorgungsengpässe durch Minenschließungen und die begrenzte Inbetriebnahme neuer Projekte voraussichtlich noch viele Jahre lang stark bleiben.

Herr Peter Secker – Non-Executive Director

Peter verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Mineralsandindustrie, da er das TiWest-Projekt in Cooljarloo, WA, entworfen, gebaut, in Betrieb genommen und betrieben hat. Peter ist Bergbauingenieur mit über 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von fünf Greenfield-Projekten in Australien, China, Afrika, Kanada und Mexiko. Peter ist seit 1990 CEO von börsennotierten Unternehmen und hat über 2 Milliarden Dollar an Fremd- und Eigenkapital beschafft.

Simon Finnis – Geschäftsführer

Simon ist ein Bergbauexperte mit über 35 Jahren Erfahrung im Bergbau, davon über 10 Jahre in der Mineralsandindustrie. Zwischen 2001 und 2007 arbeitete er am Pooncarie Mineralsandprojekt in NSW, brachte es von der Machbarkeit über den Bau bis zur Produktion und wurde 2004 General Manager Operations und schließlich Operations Manager, Eastern Australia, bis zu seinem Ausscheiden Ende 2007. Von 2012 bis 2014 war er CEO des 650 Millionen US-Dollar schweren Grand Cote Mineral Sands Project im westafrikanischen Senegal. Im Jahr 2015 wechselte Simon als CEO zu Metro Mining, um das Bauxite Hills Project in Queensland zu entwerfen, zu entwickeln und zu betreiben.