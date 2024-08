Aktie taucht schon wieder ab: Darum stuft Berenberg Thyssenkrupp Nucera ab

Doch am Freitag folgt der nächste Dämpfer. Die Berenberg-Bank senkt ihr Kursziel für die Aktie von 16 auf 12 Euro. Gleichzeitig stuft er die Aktie von Kaufen auf Halten herab. Die Aktie reagiert bis zum Mittag mit einem Verlust von mehr als vier Prozent.

Anfang August hatte die lange Talfahrt der Aktie von Thyssenkrupp Nucera zu einem neuen Allzeittief bei 7,68 Euro geführt. Seither hat sich die Aktie zwar wieder stark erholt und kratzte in dieser Woche wieder an der 10-Euro-Marke.

Die aktuellen Herausforderungen schränken das Potenzial für kurzfristige Kursgewinne deutlich ein, meint Analyst James Carmichael. So drohen regulatorische Verzögerungen in den USA, die zu einer Abkühlung der Auftragseingänge bis ins Jahr 2025 führen könnten.

Der Markt für grünen Wasserstoff, in dem Nucera eine zentrale Rolle spielen möchte, wird durch fehlende regulatorische Klarheit, insbesondere in den USA, ausgebremst. Carmichael hatte ursprünglich gehofft, dass bis Mitte 2024 Fortschritte erzielt würden, doch die jüngsten Aussagen des Unternehmens deuten darauf hin, dass dies vor den Wahlen in den USA im November unwahrscheinlich ist. Eine deutliche Belebung der endgültigen Investitionsentscheidungen wird nun nicht vor dem Frühjahr 2025 erwartet.

Auch wenn langfristig positive Aussichten bestehen, dürfte der begrenzte Auftragseingang bis Mitte 2025 die Möglichkeit für Impulse zur Bestandsauffüllung und damit das Vertrauen in das mittelfristige Umsatzwachstum erheblich beeinträchtigen. Insbesondere das Geschäft mit alkalischer Wasserelektrolyse (AWE) stehe unter Druck. Nucera hat bereits im Juli 2023 seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 zurückgezogen, und Carmichael geht nun von einem Rückgang der AWE-Umsätze um 10 Prozent im Geschäftsjahr 2026 aus.

Investoren warten nun gespannt auf die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025, die im Dezember erwartet werden. In der Zwischenzeit hat Berenberg seine Umsatzschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 um 13 Prozent und die EBITDA-Schätzungen um 42 Prozent gesenkt.

Nel Asa und ITM Power ebenfalls kein Kauf für Berenberg

Auch für die Konkurrenz bleibt Berenberg-Analyst Carmichael skeptisch. ITM Power, das am Donnerstag seinen Quartalsbericht vorlegte, wird ebenfalls mit Halten eingestuft. "Trotz einiger Ermutigungen in den letzten Wochen sind wir der Ansicht, dass der Spielraum für einen Anstieg der Aufträge und damit für Katalysatoren für den Sektor im restlichen Jahr 2024 begrenzt ist", so der Analyst.

Anleger-Liebling Nel Asa wird ebenfalls von Kaufen auf Halten herabgestuft, das Kursziel passt Berenberg von 8 auf 7 Norwegische Kronen an. Auch hier hängt die schlechte Stimmung in der Branche wie eine dunkle Wolke über dem Unternehmen. Immerhin sieht Carmichael die Norweger noch am besten positioniert, zu profitieren, sobald der Wind sich dreht. Nel sei "gut positioniert ist, um davon zu profitieren, wenn die Aufträge eintreffen".

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion