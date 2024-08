MedMira startet Klinische Tests mit Multiplo® Complete Syphilis Antibody

Quelle: MedMira Multiplo® Complete Syphilis (TP/nTP) Antikörper-Test (Multiplo® TP/nTP)

Was lange währt wird endlich gut! MedMira startet klinische Tests und bekommt diese auch noch finanziert!

Im Folgenden die Deutsche Übersetzung der Pressemeldung:

Halifax, Nova Scotia, 13. August 2024 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gibt mit Freude bekannt, dass es vollständige klinische Studien für seinen einzigartigen Multiplo® Complete Syphilis (TP/nTP) Antikörper-Test (Multiplo® TP/nTP) durchführen wird, mit dem Ziel, ihn in Kanada zu lizenzieren. Der neue Multiplo® TP/nTP wird ein komplettes System bieten, das Screening und Bestätigung in einem Test vereint. Die gerade von Gesundheitsminister Mark Holland angekündigte klinische Studie wird in Partnerschaft mit REACH Nexus am MAP Centre for Urban Health Solutions des St. Michael's Hospital durchgeführt und vom Canadian Institute of Health Research (CIHR) finanziert.

Dieser bedeutende Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen die zunehmende Verbreitung von Syphilis. MedMira's einzigartiger und patentierter Multiplo® TP/nTP bietet einen qualitativ hochwertigen Schnelltest für den Point-of-Care (POC) zum sofortigen Screening und Bestätigung. Auch unterstützt er das Gesundheitssystem mit der schnellsten und kostengünstigsten Testlösung. Durch den Einsatz seiner einzigartigen und patentierten RVF-Technologie bietet MedMira den einzigen kommerziell erhältlichen kombinierten Screening- und Bestätigungstest an, der weniger als 3 Minuten (von der Probenentnahme bis zum einfach abzulesenden Ergebnis) für den Nachweis einer aktiven Syphilisinfektion mit sofortigem Ergebnis benötigt.

"Mit der großartigen Unterstützung von REACH Nexus bei MAP konnten wir unsere überlegene Technologie und damit die hohe Qualität und Flexibilität unserer Produkte unter Beweis stellen. Dies führte zu der jüngsten Auszeichnung und ermöglicht es MedMira, dieses sehr dringend benötigte Produkt auf den kanadischen Markt zu bringen. Ohne die Wissenschaftler und ihr Team bei MAP und die Finanzierung durch das CIHR wären die Kanadier nicht in der Lage gewesen, von diesem wichtigen Test zu profitieren. Daher sind wir dankbar für die Unterstützung und glauben an unsere Technologie und Produkte", sagt Hermes Chan, CEO von MedMira. Unser Multiplo® TP/nTP ist in jeder Hinsicht einzigartig und es gibt keine vergleichbare Testlösung, die unsere Geschwindigkeit, Qualität und Kosteneffizienz bieten kann. Wir sind davon überzeugt, dass dies eine wunderbare Ergänzung für das kanadische Gesundheitswesen ist und es den Gesundheitsdienstleistern ermöglichen wird, in Fällen aktiver Syphilis-Infektionen schnell zu handeln und gleichzeitig das gesamte System finanziell zu entlasten."

Der Multiplo® TP/nTP-Test integriert den Nachweis sowohl von treponemalen (TP) als auch von nicht-treponemalen (nTP) Antikörpern in einem einzigen Diagnoseinstrument. Da dieser Test auf Biomarker abzielt, die sowohl mit aktiven als auch mit zurückliegenden Infektionen assoziiert sind, bietet er eine umfassende Lösung, die die Screening- und die Bestätigungsphase kombiniert, die in globalen Testprotokollen verwendet werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Syphilistests entspricht unser innovatives, benutzerfreundliches und langlebiges Diagnoseinstrument dem zunehmenden Bedarf an einem flexiblen, genauen und kostengünstigen Nachweis einer aktiven Syphilisinfektion. Der Multiplo® TP/nTP weist nicht nur die Exposition gegenüber TP nach, sondern bestimmt auch den aktiven Infektionsstatus, indem er gleichzeitig sowohl nichttreponemale als auch treponemale Antikörper identifiziert.

"Wir brauchen mehr in Kanada zugelassene Schnelltests am Point-of-Care (POC), um die nicht diagnostizierten Menschen mit HIV, Syphilis und anderen durch Blut übertragenen Infektionen und sexuell übertragbaren Infektionen (STBBI) zu erreichen", sagte Dr. Sean B. Rourke, Direktor von REACH und MAP-Forschung am St. Michael's Hospital (Unity Health Toronto). "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft und die wissenschaftliche Arbeit, die wir mit MedMira leisten und die für Kanadier und Menschen auf der ganzen Welt reale Auswirkungen haben wird.

Mit finanzieller Unterstützung des Canadian Institutes of Health Research (CIHR) sind Dr. Rourke und sein Team bei REACH Nexus führend bei der Bekämpfung dieser Epidemien, indem sie mit kanadischen Entwicklern von In-vitro-Diagnostika, Gesundheitsdienstleistern, Interessenvertretern der Kommunen und Menschen mit Lebenserfahrung, Forschern, Gesundheitsministerien und der öffentlichen Gesundheit zusammenarbeiten, um neue POC-Tests hier in Kanada auf den Markt zu bringen - und gleichzeitig die Belastung der Kanadier durch diese Epidemien zu bekämpfen.

"Der Ansatz, den wir verfolgen, um die steigende Zahl von STBBI zu bekämpfen, ist für Kanada von entscheidender Bedeutung", sagt Dr. Rourke. "Nicht jeder hat Zugang zu den Tests, die er für STBBI benötigt, weil es gesundheitliche Ungleichheiten, Stigmatisierung und verschiedene Formen der Diskriminierung gibt. Wir müssen die Schnelltests demokratisieren - mehr POC- und Selbsttests (für die Verwendung zu Hause) von Health Canada genehmigen lassen - damit alle Kanadier Zugang zu den Tests haben, die sie benötigen, um Entscheidungen über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu treffen, wann und wo es für sie am besten ist."

MedMira hat zusammen mit seinen Partnern von REACH Nexus und MAP klinische und kommunale Standorte im Westen Kanadas als ideale Standorte für diese nächste klinische Studie und Implementierungsstudie identifiziert, vorbehaltlich der Genehmigung durch Health Canada.

Der Schwerpunkt von MedMira auf Syphilis beruht auf den enormen Auswirkungen dieser sexuell übertragbaren Krankheit auf die globale Gesundheit. Allein im Jahr 2018 meldete die europäische CDC rund 34.000 neue bestätigte Syphilisfälle, wobei die Melderate 2017 im Vergleich zu 2010 um 70 % gestiegen ist. Sie kamen auch zu dem Schluss, dass die EU-/EWR-Länder zum ersten Mal seit den frühen 2000er Jahren mehr Syphilisfälle als HIV gemeldet haben. Da Behandlungen zur Verfügung stehen, die das Fortschreiten der Syphilis verhindern können, haben die rasche Diagnose und Behandlung infizierter Personen sowie die schnelle Identifizierung von Sexualkontakten hohe Priorität.

Wir sehen die Aktie als deutlich zu günstig bewertet an. Das Umsatzpotenzial liegt vorsichtig geschätzt für 2025 bei 25 Mio. USD und in 2026 eher dann bei +50 Mio. USD. Zwei Wettbewerber wurden in den letzten Jahren für 100 Mio. $ bzw. 7,3 Mrd. $ übernommen. Wir denken, dass MedMira irgendwo dazwischen liegen wird. Wichtig ist, dass das Unternehmen alle Patente hält und hat und diese auch gepflegt werden. Nur damit wird man noch wertvoller für einen Unternehmer. Meines Erachtens wären Roche, Abott, Pfizer und weitere natürliche Käufer dieser tollen Technologie. Die Aktien sind in festen Händen zu über 70% was eine Übernahme nicht zu billig werden lassen sollte. Ich bin dabei bei dieser Spekulation den nach meinen Berechnungen sollten 1,50-2 CAD pro Aktie in den näschten 2-3 Jahren drin liegen.

Link zur News: https://www.medmira.ca/de/post/kopie-der-klinischen-studien-mit-dem-mu ...

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1