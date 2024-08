Analyst aus Toronto sieht Tocvan-Aktie bei $1,50 und über $3 bei Übernahme

Der Analyst kommt zu dem Schluss, dass Tocvan stark unterbewertet ist und eine der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten im Aktienmarkt darstellt. Sollte das Unternehmen seine Ziele erreichen, wird erwartet, dass der frühere Höchststand von $1,50 aus dem Jahr 2021 zurückerobert wird, was einer Verdreifachung des aktuellen Aktienkurses entsprechen würde. Bei einer Übernahme könnte der Aktienkurs von Tocvan sogar auf über $3 steigen, also mehr als das Sechsfache vom gestrigen Schlusskurs bei $0,475.

Tocvan Ventures (CSE: TOC / OTC: TCVNF) erregt Aufmerksamkeit mit zwei Post-Discovery-Goldprojekten in Sonora, Mexiko

Investieren in Gold: Die Bedeutung der Lage

Die Exploration ist der Eckpfeiler der Goldminenindustrie.



Dieser akribische Prozess beinhaltet die Anwendung geologischer Wissenschaften, um Mineralvorkommen zu lokalisieren und dient als Vorläufer für den Abbau. Geologen analysieren zunächst die Daten der Erde, um Anhaltspunkte für das Vorhandensein der gesuchten Mineralien zu finden.



Mineralien verbinden sich in der Regel mit bestimmten Gesteinsarten und bilden das so genannte Erz. Wenn erhebliche Mengen erzhaltigen Gesteins an einem Ort konzentriert sind, spricht man von einer Lagerstätte. Um diese Lagerstätten ausfindig zu machen, greifen Bergbauunternehmen häufig auf die Geophysik zurück, bei der die physikalischen Eigenschaften der Erde, einschließlich der Gravitations-, Magnet- und elektrischen Felder, untersucht werden.



Geophysiker führen Untersuchungen mit speziellen Instrumenten durch, um diese Felder an der Erdoberfläche zu messen und detaillierte Bilder des Untergrunds zu erstellen.



Orogene Goldvorkommen haben sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, historisch in subduktionsbedingten tektonischen Umgebungen innerhalb akkretionärer bis kollisionärer orogener Gürtel vom Archaikum bis zum Tertiär gebildet. Die Ursprünge dieser Lagerstätten — Metall- und Flüssigkeitsquellen, Flüssigkeitswege, Ablagerungsmechanismen und ihr zeitlicher Zusammenhang mit regionalen strukturellen und metamorphen Ereignissen — sind nach wie vor Gegenstand laufender Diskussionen und Forschungen.



Geologen und Ingenieure setzen eine Reihe von Techniken ein, um potenzielle Goldlagerstätten zu identifizieren und rentable Abbaustandorte zu ermitteln.



Im Gegensatz zu dem oft unternehmerischen Auftreten vieler CEOs und Managementteams in der Goldbranche stellen wir heute ein Unternehmen vor, dessen Führung wissenschaftliche Methoden nutzt, um erstklassige geologische Standorte für den Abbau zu identifizieren.



Durch die Nutzung der Wissenschaft lokalisiert dieses Unternehmen effektiv mineralienreiche Gebiete, vor allem Gold, zu minimalen Kosten und demonstriert damit einen ausgeklügelten und strategischen Ansatz für die Exploration und den Abbau.



Die Nachfrage der Anleger nach Gold als sicherer Hafen treiben die Preise in nie dagewesene Höhen



Der aktuelle Goldpreis ist auf über 2.400 USD gestiegen und hat damit ein neues Allzeithoch erreicht. Dieser Anstieg kommt nicht nur den Goldanlegern zugute, sondern erhöht auch die Umsätze und Gewinne der Goldminenunternehmen, die von der steigenden Nachfrage nach Edelmetallen profitieren.



Potenzielle Anleger sollten sich jedoch der unsicheren langfristigen Stabilität dieses Aufwärtstrends an den Finanzmärkten bewusst sein, der durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden kann.

Gold, das als sicherer Hafen gilt, zieht Anleger an, die sich gegen Risiken wie steigende Inflation, geopolitische Unruhen und Finanzkrisen absichern wollen. Diese Faktoren können zu einer Volatilität des Goldpreises führen, aber sie haben auch das Potenzial, den Preis deutlich nach oben zu treiben. Mitte 2024 war der Goldpreis aufgrund von Inflationsdruck und geopolitischen Bedenken um mehr als 20% auf über 2.450 USD je Unze angestiegen. Dennoch bleibt die Preisvolatilität bestehen, da die Anleger potenzielle Rezessionssignale gegen steigende Zinssätze, Inflation und andere Wirtschaftsindikatoren abwägen.



Die Anlage in Goldaktien bietet zahlreiche Vorteile gegenüber dem Besitz von physischem Gold und ermöglicht es den Anlegern, von den potenziellen Vorteilen des Goldmarktes zu profitieren. Goldunternehmen können potenziell höhere Gesamtrenditen als Investitionen in physisches Gold erzielen, indem sie ihre Produktion ausweiten und die Kosten senken und dadurch ihre Gewinne steigern. Steigende Gewinne können wiederum die Aktienkurse schneller ansteigen lassen als den Goldpreis selbst.



Der beeindruckende Anstieg des Goldpreises in diesem Jahr wurde teilweise durch die Erwartung angeheizt, dass die Federal Reserve bis zu drei Zinssenkungen im Jahr 2024 vornehmen würde, da die hartnäckige Inflation nachzulassen begann. Aktuelle Prognosen deuten jedoch darauf hin, dass für den Rest des Jahres nur noch eine Zinssenkung zu erwarten ist.



Zusätzlich zu den Zinseinflüssen und geopolitischen Bedenken deuten die Daten darauf hin, dass die Besitzer von physischem Gold zögern, ihre Vermögenswerte zu verkaufen. Diese allgemeine Abneigung gegen Leerverkäufe von Goldbarren, trotz der beträchtlichen Rallye, unterstreicht die strukturellen Aufwärtstreiber des Goldes, die über die realen US-Renditen hinausgehen.



Die Anlage in Aktien von Bergbauunternehmen bietet die Vorteile und Risiken eines Engagements in physischem Gold und einkommensgenerierenden Vermögenswerten. Solche Anlagen können Portfolios gegen Inflation isolieren und Risiken durch Diversifizierung reduzieren. Darüber hinaus bietet ein Engagement über einen ETF einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu diesem komplexen Markt.

Die abwechslungsreiche Landschaft der Goldminenunternehmen

Junior Miners

Junior Miners sind kleine Goldminengesellschaften, die sich oft in der Explorationsphase befinden, um neue Goldvorkommen zu entdecken oder neue Minen zu errichten, bevor ihre Finanzierung versiegt. Die Investition in ein Junior-Bergbauunternehmen kann mit der Investition in ein Tech-Startup oder eine Small-Cap-Biotech-Aktie verglichen werden: Ein risikoreiches Unterfangen mit hohem Gewinn, das im Wesentlichen ein Rennen gegen die Uhr ist.

Senior Miners

Unternehmen, die kontinuierlich Gold produzieren, werden als Senior Miners bezeichnet. Ihre Betriebe sind gut etabliert, was sie weniger spekulativ und weniger zu einem „Alles-oder-Nichts“-Glücksspiel im Vergleich zu Junior Miners macht. Stattdessen bewegen sich Senior Mining-Aktien wie Harmony Gold (HMY) und Kinross Gold (KGC) im Allgemeinen parallel zum Goldpreis, allerdings mit größerer Volatilität, d.h. mit höheren Höchst- und niedrigeren Tiefstständen.



Einige Senior Miners agieren auch als Risikokapitalunternehmen im Goldbergbausektor und investieren in Junior Miners, um deren Explorations- und Entwicklungsbemühungen zu unterstützen.



Die Vor- und Nachteile einer Investition in Goldaktien



Goldaktien nehmen innerhalb des Anlageuniversums eine einzigartige Nische ein, die sich sowohl von traditionellen Aktien als auch von physischen Goldbarren unterscheidet Ihr Status, weder Fisch noch Vogel zu sein, verleiht ihnen eine einzigartige Reihe von Vor- und Nachteilen.

Vorteile von Goldaktien

Dividendenpotenzial: Einer der wichtigsten Vorteile von Goldaktien gegenüber physischem Gold ist ihre Fähigkeit, Dividenden zu generieren. Viele Goldminengesellschaften schütten Dividenden an ihre Aktionäre aus und bieten damit eine greifbare Rendite, die Goldbarren und Futures nicht bieten können.



Keine Kosten für Wartung und Sicherheit: Im Gegensatz zu physischem Gold müssen Goldaktien nicht bewacht werden. Die mit der Lagerung und Versicherung von Goldschmuck oder Münzen verbundenen Kosten, die die Gesamtrendite schmälern können, bleiben den Anlegern erspart.



Geringe Korrelation mit wichtigen Aktienindizes: Die Renditen von Goldaktien sind enger an die Wertentwicklung von Goldbarren gebunden als an den allgemeinen Aktienmarkt. Diese Eigenschaft macht sie zu einer effektiven Absicherung gegen Markttrends, insbesondere wenn Indizes wie der S&P 500 rückläufig sind.

Nachteile von Goldaktien

Keine Goldbarren - gewisse Korrelation mit dem Aktienmarkt: Goldaktien verhalten sich zwar eher wie Gold als andere Aktien, sind aber nicht völlig immun gegen Marktschwankungen. Im Gegensatz zu Goldbarren, die besser isoliert sind, kann ihre Performance immer noch von breiteren Börsentrends beeinflusst werden.



Möglicherweise nicht wertbeständig in schweren Krisensituationen: Goldbarren haben eine besondere Anziehungskraft und werden in Krisenzeiten oft als Tauschmittel verwendet. Im Gegensatz dazu können Goldaktien, da sie abstrakter sind, in solchen Szenarien keinen leicht einlösbaren Wert behalten, was ihren Nutzen bei extremen Störungen wie Kriegen oder Finanzzusammenbrüchen einschränkt.



Komplexität der Forschung: Goldaktien erfordern rigoroses Research. Anleger müssen nicht nur den volatilen Marktpreis von Gold beobachten, sondern auch unternehmensspezifische Daten wie Umsatz, Gewinn, Kosten und Verschuldung unter die Lupe nehmen. Diese vielschichtige Analyse kann kompliziert und zeitaufwändig sein und stellt selbst für erfahrene Anleger eine Herausforderung dar.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Goldaktien eine überzeugende Mischung aus Vor- und Nachteilen bieten und eine besondere Rolle in einem Anlageportfolio einnehmen. Sie bieten zwar Dividendenerträge und vermeiden die physischen Kosten des Goldbesitzes, erfordern aber auch eine sorgfältige Recherche und bieten möglicherweise nicht die gleiche krisenfeste Sicherheit wie physisches Gold. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig abwägen, um das Potenzial von Goldaktien effektiv nutzen zu können.



Tocvan hat sich eine vielversprechende Landposition auf seinem 2.278 Hektar großen Pilar-Goldprojekt gesichert, das 21 Quadratkilometer an aussichtsreichem Gebiet umfasst, sowie eine 51%-Beteiligung an einer zusätzlichen 1 Quadratkilometer großen Parzelle.



Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 100%-Beteiligung am Picacho-Goldprojekt, das sich im bekannten Caborca-Trend im Norden Sonoras befindet, einer Region, die für ihre großen Goldvorkommen bekannt ist. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt nach wie vor auf Pilar, das 130 km südöstlich von Hermosillo, der Hauptstadt von Sonora, liegt.



Das Projekt Pilar ist auf der Straße vollständig zugänglich, wobei eine zweistündige Fahrt von Hermosillo nach Suaqui Grande erforderlich ist. Pilar war bereits Gegenstand zweier bemerkenswerter Explorationsprogramme: Das erste von 1996-97 und das zweite von 2008-2018. Beide Programme umfassten umfangreiche Oberflächenexplorationen und Reverse-Circulation (RC)-Bohrungen.



Sonora ist ein bergbaufreundlicher Bundesstaat, der eine hervorragende Infrastruktur in Bezug auf Straßen, Strom, Wasser, qualifizierte Arbeitskräfte und leicht verfügbare Bergbaudienstleistungen und -ausrüstung bietet.



Tocvan Ventures Positionierung für die Goldproduktion in Sonora



Tocvan Ventures positioniert sich als zukünftiger Goldproduzent in Sonora, Mexiko, einer Region, die für ihre Bergbauprofessionen bekannt ist. Sonora ist dafür bekannt, ein Drittel des mexikanischen Goldes zu produzieren und den Titel des weltgrößten Silberproduzenten zu tragen, und ist eine Bergbauhochburg. Vor kurzem haben Argonaut Gold und Minera Alamos das Potenzial der Region weiter unterstrichen.



Bohrerfolge beim Goldprojekt Pilar: Auf dem Pilar-Goldprojekt hat Tocvan fast 23.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen und dabei herausragende Ergebnisse erzielt. Die 2020-Bohrkampagne förderte 1,6 g/t Gold über 94,6 m zutage, mit einem bemerkenswerten Abschnitt von 10,8 g/t Gold und 38 g/tSilber über 9,2 m. Solche Ergebnisse sind beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass ein wirtschaftlicher Tagebau mit nur einem halben Gramm Gold pro Tonne rentabel sein kann, wie dies bei benachbarten Betrieben in Nevada der Fall ist. Das herausragende Bohrloch des letzten Jahres meldete 0,96 g/t Gold über 39,7 m, wobei die Ergebnisse von Tocvan häufig jene von etablierten Bergbauunternehmen wie Argonaut und Minera Alamos übertreffen.



Kosteneffiziente Exploration und kurzfristige Produktionsaussicht



Die Explorationskosten sind mit etwa 175 CAD pro Meter bemerkenswert niedrig. Mit einem Zeitplan von nur 2-3 Jahren bis zur Produktion strebt Tocvan eine Produktion von 50.000 Unzen pro Jahr über einen Zeitraum von 7-8 Jahren an. Diese Produktion könnte potenziell einen jährlichen freien Cashflow von $50 Millionen generieren, vorausgesetzt der Goldpreis bleibt bei $2.000 pro Unze.



Bergbaufreundliches Umfeld: Tocvan profitiert von seiner strategischen Lage in Sonora, wo die Bergbauinfrastruktur mit Straßen, Wasser- und Energiezugang robust ist. Die Region bietet auch eine erfahrene Belegschaft, die für die Ausweitung der Produktion unerlässlich ist. Darüber hinaus ist Sonora als eine der bergbaufreundlichsten Provinzen Mexikos anerkannt und bietet ein günstiges regulatorisches Umfeld.



Das El Picacho Gold-Silber-Grundstück, das sich 140 km nördlich von Hermosillo befindet, erstreckt sich über 24 Quadratkilometer und wird als ein orogenes Goldsystem innerhalb des orogenen Caborca-Goldgürtels interpretiert. Diese Region ist für die Produktion großer Goldminen wie La Herradura (über 10 Millionen Unzen Gold) bekannt.



Das Grundstück umfasst fünf primäre Mineralisierungszonen über mehr als sechs km aussichtsreicher Trends. Oberflächenproben und historische Abbaustellen haben hochgradige Gold- und Silbergehalte identifiziert. Trotzdem wurden auf dem Projekt bisher nur weit verstreute Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiterverfolgt wurden, was Tocvan eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen bietet.



Tocvan hat die Bohrungen [bei Pilar] wieder aufgenommen, wobei die Ergebnisse bereits am 13. Mai veröffentlicht wurden und 56,4 m mit 1 g/t Gold ergaben. Dieses Ergebnis stammt aus einer Zone, die 400 m von der Main Zone entfernt ist und parallel zu dieser verläuft, was das Potenzial für ein neues Gebiet mit ähnlicher Ausstattung vermuten lässt.



Mit mindestens weiteren 5.000 m und 40-50 weiteren Bohrlöchern, die in dieser Kampagne verbleiben, gibt es reichlich Möglichkeiten für weitere beeindruckende Ergebnisse, insbesondere in Anbetracht der Ankündigung von Tocvan, die Quelle des gesamten Seifengoldes in ihrem Landpaket zu entdecken.



In der Vergangenheit litt der Aktienkurs von Tocvan unter dem Mangel an Nachrichten, aber diese vermeintliche Schwäche hat sich nun in eine Stärke verwandelt. Der Rest dieses Jahres verspricht eine Fülle von Neuigkeiten, darunter Dutzende von Untersuchungsergebnissen, weitere metallurgische Arbeiten und eine erste Ressourcenschätzung bis zum Jahresende.



Dieser Anstieg der Aktivitäten kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da junge Explorationsunternehmen allmählich wieder das Interesse des Marktes auf sich ziehen, was darauf hindeutet, dass generalistische Investoren in diesen Bereich zurückkehren könnten.



Das Management beabsichtigt, gegen Ende 2024 eine erste Ressourcenschätzung für Pilar zu veröffentlichen. Diese wird zwar einen interessanten technischen Bericht mit wichtigen Daten liefern, aber nur die Spitze des Eisbergs darstellen und lediglich 2-3% des gesamten Landpakets abdecken.



Obwohl die Unternehmensleitung über das große Unternehmen, das in der Umgebung von Pilar aktiv ist, Stillschweigen bewahrt, handelt es sich wahrscheinlich um einen der Hauptakteure (siehe die Karte oben).



Dieses strategische Timing erklärt, warum das Unternehmen plant, gegen Jahresende eine Ressourcenschätzung vorzulegen, damit potenzielle Käufer das beträchtliche Potenzial von Pilar besser bewerten können.



Je länger Tocvan mit dem Abschluss eines Geschäfts mit einem strategischen Partner warten kann, desto besser werden die Transaktionsbedingungen sein.



Es würde nicht überraschen, wenn eines oder zwei der großen Unternehmen die kleineren Einheiten in Sonora konsolidieren und Tocvan Ventures (CSE: TOC) / (OTC: TCVNF) als Hauptkandidat für eine Übernahme positionieren.



Tocvan Ventures Schlüsselkatalysatoren und Marktdynamik



Die Aussichten für Tocvan sind zunehmend vielversprechend, da mehrere Faktoren zusammenkommen, um das Interesse der Aktionäre zu wecken.



Erwartete Bohrergebnisse: Erstens wartet der Markt mit Spannung auf die neuesten Bohrergebnisse des diesjährigen Programms, die die Stimmung der Investoren weiter anheizen könnten, da die bevorstehende Veröffentlichung einer ersten Ressourcenschätzung einen ersten Eindruck von der Größe der Lagerstätte vermitteln wird.



Diese Ressourcenschätzung, die sich auf umfangreiche Bohrungen, geophysikalische Untersuchungen und historische Daten stützt, könnte institutionelle Anleger anlocken, die in der Regel erst ab bestimmten Ressourcenschwellen in den Markt einsteigen. Kluge Investoren könnten versuchen, jetzt in die Aktie einzusteigen, bevor diese professionellen Investoren den Preis in die Höhe treiben.



Nehmen wir an, dass Tocvan sein ursprüngliches Pilar-Grundstück erfolgreich in Betrieb nimmt und einen jährlichen freien Cashflow in Höhe von 50 Millionen Dollar erwirtschaftet. Mit einer solchen Finanzkraft könnte das Unternehmen seine anderen Projekte aggressiv vorantreiben — bei nur $175 pro Bohrmeter — ohne das Eigenkapital der Aktionäre weiter zu verwässern.



Normalerweise sehen Entwickler, wie sich ihr Aktienanteil vergrößert und die Aktionärsrendite sinkt, wenn sie die Produktion vorantreiben. Tocvan ist jedoch in der Lage, diesen Fallstrick vollständig zu vermeiden, insbesondere wenn das Unternehmen eine Bankfinanzierung für den ersten Produktionslauf sicherstellen kann.



Spekulationen über strategische Übernahmen: Weiter in die Zukunft blickend, könnte das Pilar-Goldprojekt von Tocvan ein erstklassiges Übernahmeziel für nahe gelegene Betreiber werden. Die geologischen Gegebenheiten in der Region sprechen für derartige Geschäfte und machen es zu einer attraktiven Gelegenheit für Unternehmen, die bereits mit der lokalen Mineralienlandschaft vertraut sind.



Widerstandsfähige Kapitalstruktur inmitten von Marktherausforderungen: Trotz der allgemeinen Marktvolatilität hat Tocvan seine Widerstandsfähigkeit bewiesen und seine Aktie stabil gehalten Die straffe Kapitalstruktur des Unternehmens mit nur 51,2 Millionen ausstehenden Aktien trägt weiter zur Marktstabilität und Attraktivität des Unternehmens bei.

Wie bereits erwähnt, kann der Wert der Tatsache, dass ein erfahrener Geologe an der Spitze von Tocvan steht, nicht hoch genug eingeschätzt werden.



Die Führung von CEO Brodie Alan Sutherland, P.Geo., bringt eine Fülle von geologischem Fachwissen und strategischen Einsichten mit, die für die Entdeckung und Erschließung von Goldminenstandorten entscheidend sind.



CEO Brodie Alan Sutherland, P.Geo.



Herr Sutherland, ein Mineralexplorationsgeologe und Junior Mining Executive mit Sitz in Calgary, Kanada, bringt über 17 Jahre Erfahrung in der Exploration von Mineralienlagerstätten in mehr als 20 Ländern mit. Der Schwerpunkt seiner Karriere liegt auf der Wirtschaftsgeologie und der Förderung von grundlegenden Mineralexplorationsprojekten bis zur Machbarkeit.



Herr Sutherland besitzt einen Bachelor of Science in Geologie von der University of Alberta und ein Zertifikat in Umweltmanagement von der University of Calgary. Als Gründungsmitglied von Tocvan Ventures Corp, einem börsennotierten kanadischen Unternehmen, das in Sonora, Mexiko, tätig ist, war er maßgeblich an der Zusammenstellung eines lokalen Expertenteams beteiligt, um unterbewertete Projekte aufleben zu lassen. Seit dem Börsengang des Unternehmens im März 2019 hat er als Präsident und CEO die Geschicke von Tocvan gelenkt.



Vor seiner Tätigkeit bei Tocvan hatte Herr Sutherland wichtige Positionen inne, darunter von 2018-2022 als Projektmanager bei HighGold Mining in Alaska (2024 von Contango übernommen) und von 2016-2018 bei NxGold Ltd. in Nunavut und Westaustralien (2016 von NexGen Energy Management gegründet).



Seine globale Beratungserfahrung und seine Führungsposition als VP Exploration bei Hunter Bay Minerals von 2010-2012, wo er Explorationen und Entdeckungen in Surinam und Guyana leitete, unterstreichen seine Fähigkeiten und Visionen in diesem Bereich.



Unter der Leitung von Herrn Sutherland ist Tocvan Ventures in der Lage, das geologische Potenzial seiner Projekte zu nutzen und seine umfassende Erfahrung und strategische Weitsicht einzusetzen, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen.



Tocvan Ventures zeichnet sich nicht nur durch seine strategische Positionierung aus, sondern auch durch eine Kombination von Eigenschaften, die für ein einzelnes Unternehmen außergewöhnlich selten sind.



Erstklassiger Standort: Da Tocvan in einem erstklassigen Bergbauregion tätig ist, profitiert das Unternehmen von einer soliden lokalen Unterstützung und umfangreichen Fachkenntnissen.



Erschwingliche Exploration: Die Explorationskosten des Unternehmens sind mit ca. 175 CAD pro Meter auffallend niedrig.



Kosteneffiziente Produktion: Der Weg zur Produktion ist äußerst wirtschaftlich, mit geschätzten Ausgaben von etwa $25 Millionen, unterstützt durch modulare „Plug and Play“-Mühlen.



Schlanke Aktienstruktur: Tocvan verfügt über eine bemerkenswert enge Aktienstruktur.



Signifikante Ressource: Aktuelle Bohrungen deuten auf ein konzeptionelles Vorkommen von etwa 800.000 Unzen Gold-Äquivalenten Im Boden auf dem Pilar-Grundstück hin.



Explorationspotenziale: Tocvan zeigt echtes "Greenfield"-Potenzial mit zwei nicht-explorierten Zielen — das jüngst vergrößerte Pilar sowie Picacho —, die bereits vielversprechende erste Explorationsergebnisse aufweisen.



Fortgeschrittene metallurgische Arbeiten: Die metallurgischen Arbeiten sind weit fortgeschritten, einschließlich eines Haufenlaugungstests mit Großproben und der erfolgreichen Produktion eines Doré-Barren.



Rechtzeitige Produktion: Wenn alles nach Plan verläuft, könnte Tocvan in nur 2-3 Jahren mit der Produktion beginnen, wobei 50.000 Unzen jährlich über 7-8 Jahre angestrebt werden.



Hohes Free Cash Flow-Potenzial: Diese Produktion könnte bei einem Goldpreis von $2.000 pro Unze potenziell einen jährlichen freien Cashflow von $50 Millionen generieren.



Erfolgreiche Präzedenzfälle: Der erfolgreiche Übergang zur Produktion bei benachbarten Projekten liefert ein überzeugendes Modell und einen Konzeptnachweis für Tocvans Vision.



Zusammengenommen positionieren diese Attribute Tocvan als einen außergewöhnlich vielversprechenden Akteur im Bergbausektor.

Tocvan stellt nicht nur aufgrund seiner Projektgrundlagen, sondern auch aus der Handelsperspektive einen überzeugenden Investitionsfall dar. Trotz der vielversprechenden Aussichten, die in diesem Überblick hervorgehoben werden, muss sich die Aktie noch an den Goldpreis anpassen.



Im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten konnte Tocvan jedoch aufgrund seiner niedrigen Explorationskosten eine erhebliche Verwässerung vermeiden.



Selbst wenn man die diskutierten Katalysatoren außer Acht lässt, könnte die Aktie im Vergleich zu den allgemeinen Rohstofftrends unterbewertet erscheinen. Sollten die Goldpreise weiter steigen und die Katalysatoren von Tocvan sich wie erwartet entfalten, könnte die Aktie den Aktionären beträchtliche Renditen bescheren.



Ebenso wichtig wie die Beurteilung des Potenzials eines Projekts ist die Beurteilung seiner Bewertung. Hier zeichnet sich Tocvan als attraktiver Kauf aus. Es ist eine Sache, wenn ein Unternehmen mit einer soliden Strategie eine Marktkapitalisierung von $100 Millionen aufweist, was die Erfolgserwartungen widerspiegelt. Die derzeitige Marktkapitalisierung von Tocvan von nur $25 Millionen zeigt jedoch, dass der Markt das Potenzial der Aktie noch nicht vollständig erkannt hat.



Diese Unterbewertung positioniert Tocvan als eine der überzeugendsten Risiko-Ertrags-Chancen, die auf dem heutigen Markt verfügbar sind.



In Anbetracht all dieser Faktoren ist diese Aktie aus mehreren Gründen interessant, aber zwei Gelegenheiten stechen hervor: Das Potenzial für einen erheblichen Umsatzanstieg bei Erreichen der Unternehmensziele, wodurch die Aktie ihren Höchststand von $1,50 im Jahr 2021 zurückerobern könnte, und die Möglichkeit einer strategischen Übernahme, die den Preis aus spekulativer Sicht weit über $3 treiben könnte.



Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.