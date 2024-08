Andreas Beck: Für die deutsche Wirtschaft sieht es schlecht aus

wallstreetONLINE: Herr Beck, Crash und Panik gehören ja nicht zu ihrem Vokabular, aber wenn sie nüchtern mathematisch sich den DAX anschauen, wie lautet da eigentlich ihre Analyse?



Andreas Beck: Ja, der DAX hat jetzt ordentlich verloren. Jetzt hätte man gerne eine klare Aussage dazu, warum das gerade jetzt passiert ist. Aber wenn man sich in den Handelsräumen umhört, dann bekommt man Argumente wie Goldman Sachs hat die Rezessionsgefahr in den USA von 15 Prozent auf 25 Prozent erhöht. Das sind so Aussagen, die in anderen Marktphasen auch gar nichts bewegen.

Insofern sind es oft eigene Marktdynamiken, die dazu führen, dass die Kurse so einbrechen oder dann auch sich selbst wieder fangen. Aber was auf jeden Fall zum Beispiel am DAX heute eigenartig ist, dass auf der einen Seite die Werte mit wahnsinnig viel Fantasie eines Zalando zum Beispiel zu den größten Verlierern gehören. Das würde man erwarten, wenn so ein bisschen die Euphorie aus dem Markt rausgeht. Aber auch Unternehmen wie Vonovia, die sehr stark profitieren würden, wenn die Zinsen stark fallen, was damit einhergeht mit der Rezessionsgefahr, die Erwartung, dass die Zinsen dann schneller gesenkt werden, dass die auch zu den top Verlierern gehören. Und so sieht man, da wird im Moment nicht viel unterschieden. Wer zu viele Aktien hat, der muss die jetzt halt abbauen.



wallstreetONLINE: Das ist sozusagen eine Korrektur oder ein Crash auf Raten in breiter Front?



Andreas Beck: Das weiß man erst hinterher, aber man muss sich überlegen, wie so Wertpapiere bewertet werden. Was ist der faire Wert einer Aktie? Da sind die Standardsysteme so, dass sie die Kursschwankungen des Wertpapiers anschauen, und wenn die sehr gering sind, die Kursschwankungen, dann wird eine geringe Risikoprämie gefordert, um den fairen Wert zu ermitteln.