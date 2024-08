Morgan Stanley sagt starkes 4. Quartal voraus und wettet auf diese 4 Aktien!

Nach einem Tiefpunkt im Juli, als der S&P 500 und der Nasdaq den größten Rücksetzer seit 2022 markierten, kam es zu einer Erholung. Dennoch erlebten die globalen Märkte, einschließlich der USA, einen kräftigen Ausverkauf, bevor sie sich zuletzt wieder stabilisierten.

Slimmon prognostiziert gegenüber CNBC eine Erholungsrallye Mitte September, die im Oktober jedoch in einen erneuten Rückgang münden könnte. "Die Märkte befinden sich momentan in einer Erholungsphase", was er auf die moderaten Inflationsdaten zurückführt, die eine Zinssenkung der US-Notenbank im September wahrscheinlich mache.