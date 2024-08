Ken Griffin kickt Nvidia-Aktien und wettet massiv auf Palantir!

"Manche sind überzeugt, dass innerhalb von drei Jahren fast alles, was wir als Menschen tun, in der einen oder anderen Form von LLMs und anderen KI-Tools erledigt wird", sagte Griffin. Und weiter: "Aus einer Reihe von Gründen bin ich nicht davon überzeugt, dass diese Modelle in naher Zukunft einen derartigen Durchbruch erzielen werden."

Ken Griffin, der Gründer und CEO von Citadel, ist skeptisch gegenüber dem raschen Fortschritt der generativen künstlichen Intelligenz und bezweifelt, dass diese in naher Zukunft die menschlichen Fähigkeiten übertreffen wird.

In der Folge hat Griffin im zweiten Quartal einen großen Teil seiner Nvidia-Aktien verkauft, während er seine Investition in Palantir deutlich erhöhte. So hat sein Hedgefonds Citadel im zweiten Quartal seine Position um 80 Prozent reduziert und verkaufte 2,4 Millionen Nvidia-Aktien, wie aus US-Regulierungsunterlagen hervorgeht.

Griffin scheint zu glauben, dass die Aktien ihren Höhepunkt erreicht haben und der Weg in die Zukunft nicht so reibungslos verlaufen könnte wie in den letzten anderthalb Jahren. Tatsächlich hatte das Unternehmen kürzlich mit einigen Problemen zu kämpfen, nachdem sich die Auslieferung seines neuen Blackwell-KI-Chips aufgrund eines Konstruktionsfehlers verzögerte.

Anleger sollten die Entwicklung dieser Situation im Auge behalten, sagt Gil Luria, Analyst bei DA Davidson. "Wir glauben, dass die gemeldeten Verzögerungen bei den Blackwell-Lieferungen wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sind und nur begrenzte Auswirkungen haben, aber sie verleihen der Nvidia-Story eine Wendung", erklärte Luria.

Palantir hingegen, das für seine Datenanalysesoftware bekannt ist, hat mit seiner Plattform für künstliche Intelligenz im kommerziellen Sektor an Zugkraft gewonnen, was zu starken Finanzergebnissen im zweiten Quartal führte.

Griffins strategischer Wechsel unterstreicht sein Vertrauen in die Zukunft von Palantir im Bereich der künstlichen Intelligenz. Citadel hat im zweiten Quartal 5,7 Millionen Palantir-Aktien gekauft. Diese sind derzeit mehr als 176,1 Millionen US-Dollar wert.

Griffin war nicht der Einzige, der Nvidia-Aktien im zweiten Quartal verkauft hat. Hedgefondsmanager David Tepper hat seine Nvidia-Beteiligung im vergangenen Quartal um mehr als 84 Prozent oder 379 Millionen US-Dollar auf etwa 85 Millionen US-Dollar reduziert, während die Investmentfirma von George Soros und das Family Office von Druckenmiller ihre Positionen in Nvidia vollständig abgebaut haben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion