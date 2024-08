Cherry Picking im schönen Allgäu

Nah, bequem komfortabel – Edeka-Markt in Kammlach. Fotos: Thorsten Gerbig

Griaß di, heißt es seit dem 23.05.2024 in Kammlach, einer aufstrebenden Kleinstadt zwischen Memmingen und Landsberg am Lech im bayerischen Unterallgäu. Nach langem Planungsvorlauf wurde eine frappierende Lücke in der lokalen Lebensmittelversorgung endlich geschlossen. Und kurz nach Abschluss der Eröffnungsfeierlichkeiten konnte der Frankfurter Asset Manager Habona Invest das Objekt für seinen geschlossenen Publikums-AIF Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 erfolgreich erwerben. Mit einer Gesamtinvestition von rund 5 Millionen Euro wurde die Immobilie als zweiter Ankauf ein Nahversorger in das Portfolio aufgenommen.

Ankermieter der Nahversorgungsimmobilie ist die Edeka-Gesellschaft Südbayern, die einen langfristigen Mietvertrag über 18 Jahre abgeschlossen hat. Das Objekt umfasst eine Gesamtmietfläche von knapp 1.700 m², davon rund 1.200 m² moderne Verkaufsfläche, auf der Kaufmann Lasotta den Kundinnen und Kunden von nun an ein attraktives und zeitgemäßes Einkaufserlebnis bietet. Benjamin Lasotta ist einer von über 600 selbstständigen Kaufleuten der Edeka-Südbayern, die dank ihres persönlichen Einsatzes und der großen Kundennähe die Grundlage für das genossenschaftliche Erfolgsmodell darstellen.

Die Edeka-Kaufleute machen das Versprechen „Wir lieben Lebensmittel“ auf authentische Weise erfahrbar: mit exklusiven Themenabenden, innovativen Gastro­Konzepten oder einem besonderen Marktplatzerlebnis.

Hohe Standortqualität durch intensives Research bestätigt

Das Objekt überzeugt durch seine hervorragende Lage und ein zukunftsweisendes Flächenkonzept. Mit nahezu 100 Pkw-Stellplätzen wird die Standortattraktivität zusätzlich gesteigert. Der Neubau bietet durch die Integration einer Bäckerei mit Sitz-Café sowie einem Post/DHL- und Lotto-Service weitere attraktive Vorteile für das überörtliche Einzugsgebiet.

Mit dem Erwerb dieser Immobilie setzt der geschlossene Habona Fonds 08 seine erfolgreiche Strategie fort, in hochwertige Nahversorgungsobjekte an wachstumsstarken Standorten bundesweit zu investieren. Die kontinuierlich steigenden Nahversorgungsumsätze in Verbindung mit der hohen Bonität der Lebensmittelhändler bilden eine solide Grundlage für langfristige Wertsteigerungen. Darüber hinaus sieht Habona im derzeitigen, für Käufer attraktiven Marktumfeld ein günstiges Zeitfenster für weitere Investitionen.