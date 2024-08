DAG macht Tempo bei Hanfanbau und -forschung

„Legalisierung, aber richtig!“, unter diesem Motto zog die Hanfparade unlängst durch die Hauptstadt. Konkret forderten die Veranstalter funktionierende Cannabis Clubs und kritisierten das neue Cannabis-Gesetz. Überbordende Bürokratie mache es zum „Cannabis-Verhinderungs-Gesetz“, so Mitorganisator Steffen Geyer. Als besonders langsam bei der Bearbeitung erweist sich Berlin, während Mecklenburg-Vorpommern Tempo vorlegt.

Cannabis Social Clubs (CSC) können seit dem Stichtag 1. Juli eine offizielle Lizenz in ihrem jeweiligen Bundesland beantragen. Bis auf Berlin: Auf Nachfrage bei der Gesundheitsverwaltung heißt es lediglich, dass eine Zuständigkeitsverordnung und ein Bußgeldkatalog derzeit vorbereitet würden. Ebenfalls soll bald auf der Webseite eine Themenseite eingerichtet werden, die die wichtigsten Informationen bündelt.

Bis es so weit ist, können Interessenten ihre Anfrage per Mail schicken. Danach passiert ganz Berlintypisch erstmal nichts. Die Anträge werden vorerst nur gesammelt, aber nicht bearbeitet, solange die noch unfertige Verordnung nicht den Senat, den Rat der Be­zirks­bür­ger­meis­te­rIn­nen und das Berliner Abgeordnetenhaus passiert hat. Und damit ist nicht vor Herbst zu rechnen.

Schrittmacher Mecklenburg-Vorpommern

Dass es auch anders, nämlich zügig, geht, beweist beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern. Zuständig für die Vergabe von CSC-Lizenzen ist das in Rostock befindliche Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei. Ein Antragsformular ist auf der Webseite zu finden und muss ausgefüllt an die per Mail gesandt werden – das war’s.

Und noch einen entscheidenden Vorteil weist Mecklenburg-Vorpommern gegenüber Berlin auf: Es gibt dort genügend Anbauflächen. Schon 2021 stand das Bundesland an dritter Stelle im Hanfanbau in Deutschland, und seitdem steigt die Anzahl der Flächen kontinuierlich an. Neben dem Anbau von Nutzhanf sollen nun auch geeignete Flächen für Cannabis Clubs entstehen. Die Voraussetzungen dafür sind ideal. Zukünftig könnte Mecklenburg-Vorpommern auch eine wichtige Rolle bei dem Anbau von medizinischem Cannabis spielen. Die Nachfrage steigt stetig.

Von einer hohen, stetig wachsenden Nachfrage weiß denn auch Christian Tonn, Geschäftsführer des Unternehmens Deutsche Anbaugesellschaft DAG, zu berichten. „Uns erreichen nahezu täglich Anfragen von Cannabis Clubs.“ Die DAG verfügt im mecklenburgischen Relzow bei Anklam über 35 geschlossene Hallen mit einer Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern, von denen ein Teil für den Anbau von Cannabis genutzt werden soll.

Die komplette Infrastruktur wird von der DAG gestellt – ein absolutes Asset für die Clubs, die sofort mit dem Anbau in ihren jeweils eigenen Modulen beginnen können. „Ein Anbaumodul hat eine Grundfläche von circa 250 Quadratmetern und besteht aus vier Räumen: einem Anbauraum, einem Trocknungsraum, einem Raum für Verarbeitung und Verpackung und einem Lager – Zutritt haben ausschließlich die Mitglieder des jeweiligen Clubs“, erklärt Tonn.

Eigenes Forschungs- und Kompetenzzentrum

Praxis plus Theorie: Parallel zum modularen Anbau wird sich die DAG den vielen offenen Fragen zu Nachhaltigkeit und Verarbeitung von Hanf widmen und noch in diesem Jahr ihr eigenes Forschungs- und Kompetenzzentrum in Betrieb nehmen. „Unsere anwendungsorientierte Forschung“, so Tonn, „wird sich in Kooperation mit bereits bestehenden Forschungseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern der aktuellen Probleme annehmen und so die derzeit bestehende Lücke schließen.“ Gut möglich also, dass das DAG-Forschungszentrum schon erste Ergebnisse vorstellt, während Berlin noch über den Anträgen von Cannabis Social Clubs brütet.