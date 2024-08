BlackRock, Vanguard und Co Trump-Media: Großinvestoren kaufen massiv Beteiligungen – Aktie nahe Rekordtief! Institutionelle Investoren haben im zweiten Quartal große Positionen in dem Medienunternehmen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gekauft. Dies geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Unterlagen hervor.