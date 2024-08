50 Prozent in 4 Tagen! Mpox-Impfstoff treibt Aktie von Bavarian Nordic nach oben

Bavarian Nordic hat bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) klinische Daten eingereicht, um die Zulassung ihres Mpox- und Pocken-Impfstoffs auf Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren auszuweiten.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am Mittwoch den globalen Gesundheitsnotstand aufgrund eines Mpox-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo ausgerufen hatte. Diese Infektion hat sich mittlerweile auch auf Nachbarländer ausgebreitet. Am Donnerstag bestätigten globale Gesundheitsbehörden eine Infektion mit einem neuen Mpox-Stamm in Schweden, der mit dem Ausbruch in Afrika in Verbindung gebracht wurde. Am Freitag meldete Pakistan einen weiteren Fall.