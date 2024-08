DAX im Aufwind: Bayer glänzt, MDAX und US-Börsen schwächeln leicht

Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main – Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich mit einem Plus von 0,68% auf 18.327,93 Punkte deutlich im grünen Bereich behaupten. Auch der SDAX und der TecDAX verzeichneten leichte Zugewinne. Der SDAX stieg um 0,18% auf 13.861,68 Punkte, während der TecDAX um 0,19% auf 3.347,49 Punkte zulegte. Im Gegensatz dazu musste der MDAX einen leichten Rückgang hinnehmen. Der Index für mittelgroße Unternehmen fiel um 0,05% und steht aktuell bei 24.828,57 Punkten. Auch an den US-amerikanischen Börsen zeigten sich die Indizes eher verhalten. Der Dow Jones konnte ein kleines Plus von 0,09% verbuchen und steht nun bei 40.591,69 Punkten. Der S&P 500 legte ebenfalls leicht zu und notiert mit einem Plus von 0,05% bei 5.544,53 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein uneinheitliches Bild an den Börsen, wobei die deutschen Indizes, insbesondere der DAX, eine stärkere Performance aufweisen als ihre amerikanischen Pendants.Bayer führt die DAX-Werte mit einem beeindruckenden Plus von 11.28% an.E.ON und Münchener Rück folgen mit moderateren Zuwächsen von 1.92% und 1.86%.Im Gegensatz dazu verzeichnet Vonovia einen leichten Rückgang von -0.34%, während adidas und Merck mit -0.78% und -1.12% ebenfalls im Minus liegen.HelloFresh glänzt im MDAX mit einem Anstieg von 5.21%. Talanx und Evonik Industries zeigen ebenfalls starke Leistungen mit Zuwächsen von 2.86% und 2.53%.Auf der anderen Seite hat Aroundtown einen Rückgang von -1.63% zu verzeichnen, gefolgt von Befesa mit -1.68% und Scout24, das mit -4.42% den größten Verlust im MDAX erleidet.Im SDAX führt Douglas mit einem Plus von 4.87%, gefolgt von Verbio mit 4.15% und HORNBACH Holding mit 4.08%.SGL Carbon fällt um -2.64%, während SFC Energy und thyssenkrupp nucera mit -3.23% und -6.45% ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen müssen.Energiekontor ist der Spitzenreiter im TecDAX mit einem Anstieg von 2.47%. CompuGroup Medical und Evotec folgen mit 2.16% und 0.87%.Kontron verzeichnet einen Rückgang von -1.00%, während SMA Solar Technology und ATOSS Software mit -2.29% und -2.45% ebenfalls im Minus sind.Im Dow Jones führt Cisco Systems mit einem Plus von 2.19%, gefolgt von Nike (B) mit 1.52% und McDonald's mit 0.96%. Microsoft hat einen Rückgang von -0.77% zu verzeichnen, während Caterpillar und Amgen mit -0.93% und -0.99% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen.Tapestry führt die Topwerte im S&P 500 mit einem Anstieg von 3.44%, gefolgt von Ulta Beauty mit 2.70% und Dexcom mit 2.34%.Eaton verzeichnet einen Rückgang von -2.72%, während KLA Corporation und Palo Alto Networks mit -2.84% ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen müssen.