Die Rally an der Wall Street basiert auf der Hoffnung, dass die Wirtschaft in den USA eine weiche Landung absolvieren wird. Aber ist diese Hoffnung realistisch? Zweifel sind angebracht, wie nicht nur heutige Daten erneut gezeigt haben (schneller Anstieg der Insolvenzen, Immobilien-Daten, Verbraucherstimmung etc.). Daher stellt sich die Frage, ob die Wall Street vor allem seit den gestrigen US-Einzelhandelsumsätzen einen Mythos über die US-Wirtschaft schürt, der nicht der Realität entspricht. Heute hat ein Fed-Mitglied gewarnt, dass einige Indikatoren auf eine Rezession hindeuten würden. Daher stellt sich die Frage, ob die massive Rally der US-Aktienmärkte wirklich nachhaltig ist, seitdem gute Nachrichten aus der Wirtschaft auch gute Nachrichten für die Aktienmärkte sind..

Hinweise aus Video:

1. Unterstützung für Javier Milei überlebt wirtschaftliches Experiment

2. Aktien: Wird das die beste Woche des Jahres?

Das Video "Wall Street: Die Rally und der Mythos weiche Landung der Wirtschaft!" sehen Sie hier..