Mit Saisonalitäten ein Vermögen verdienen!

Der Faktor "Zeit" ist bei meinen Trading-Strategien immer ein Bestandteil. Denn wie ich in den 26 Jahren meiner Trader-Laufbahn permanent erlebte, ist es viel wichtiger, beim "wann" richtig zu liegen, als beim "zu welchem Preis". Du glaubst das nicht? Nimm beispielsweise den Goldpreis. Ende der 90er-Jahre konnte man Gold zu 250 Dollar kaufen. Ein super Preis, nahezu der perfekte Kaufpreis, wenn man sieht, wo das beliebte Edelmetall heute steht, richtig?! Doch wer 1998 zu 250 US-Dollar kaufte, war 2002 auf dem gleichen Niveau bzw. hatte sogar durch die Roll-Differenz der einzelnen Liefermonate (dieser entkommst Du auch mit Hebelprodukten, ETF´s und Co nicht!!) einen Verlust. Man musste zwischen 5 und 8 Jahren investiert sein, damit man unter dem Strich einen guten Schnitt gemacht hat. 6-8 Jahre!!! In der gesamten Zeit war das Kapital gebunden und man hatte erhebliche Opportunitätskosten. Du siehst: Du kannst sogar zum perfekten Preis, genau am Tief, kaufen - und dennoch ist es ein schlechter Trade.

Da nahezu alle Trader über eine begrenzte Kapitaldecke verfügen, muss jeder eingesetzte Euro (oder Dollar) im Verlauf eines Jahres mehrfach eingesetzt werden. Allein deshalb muss der Faktor "Zeit", sprich das "wann" ganz maßgeblich für einen Trader sein. Doch der eigentliche Grund ist defacto die Ungleichverteilung von lukrativen Chancen. Die Märkte sind kein Selbstbedienungsladen, bei dem man dann etwas lukratives aus der Schublade zieht, wann man gerade Lust und Zeit hat. Im Gegenteil: das Pareto-Prinzip begegnet Tradern allenthalben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass 80% der Zeit wenig lukratives passiert, und in 20% der Zeit der Großteil der lohnenden und signifikanten Marktbewegungen stattfinden.

Gründe für die Signifikanz einzelner Zeiten

Warum sind einzelne Zeitfenster lukrativer für ein und dieselbe Handlung als andere? Begründet liegt dies einmal in den marktrelevanten Nachrichten, wie z.B. Erntereports, Arbeitsmarktdaten, Zinsentscheidungen, Wahlen, Ernte- und Pflanzzyklen, sich wiederholenden Wetterphänomenen, Steuerstichtagen und dergleichen. Auch die Lieferperioden von Terminkontrakten auf Rohstoffe, die mit dem First Notice Date beginnen, sind zu spezifischen und immer (fast) gleichen Zeiten.

Stetige Performance über Jahrzehnte

Das Geheimnis hinter der Stetigkeit jener Strategien, die ich handele, sind die starken fundamentalen Basiseffekte, die ich vorstehend aufzählte. WEIL kommerzielle und institutionelle Marktteilnehmer zwingend in spezifischen Zeitfenstern ähnliche oder gar identische Prozesse abspulen, kommt ein regelmäßiges, systematisch ausnutzbares Muster in den Märkten zustande. Diese Prozedere können nicht wegarbitriert werden, selbst wenn sie einer bestimmten Gruppe von Marktteilnehmern bekannt sind. Es ist ein bisschen so, wie Dein tägliches Zähneputzen und das Mittag-Essen. Du wirst als "Nachfrager nach Mittagessen" so gut wie immer auftreten und kannst nicht sagen "ich esse heute mal für die nächsten 2 Jahre im Voraus". Ich nutze also fundamental starke Basiseffekte und kann, weil diese existieren, simple Strategien, die rein auf Preis und vor allem Zeit beruhen, aber keine zusätzlichen Filter und Verklausulierungen beinhalten, anwenden. Und Einfachheit einer Srategie bringt Robustheit mit sich. Darum schaut die Kapitalkurve meines RW Striker Portfolios so aus und wie Performance-Zahlen sind so beeindruckend. Mit einer Trefferquote von 79,2% und einem durchschnittlichen Gewinn von 1764$ pro Trade bei gleichzeitig einem absolut minimalem Draw Down lässt sich so binnen weniger Jahre ein kleines Konto vervielfachen und ein Vermögen aufbauen.

Alle Trades sind weit vorab bekannt, eben WEIL wir nur in fest definierten Zeitfenstern handeln. Damit wird unser Trading absolut planbar. Die exakten Termine jedes Trades kennen wir zum Monatsbeginn und ich teile diese mit den Tradern. Im RW Striker erlernen die Teilnehmer alle 39 gewinnträchtigen Setups zur dauerhaften eigenständigen Anwendung und setzen diese gemeinsam mit mir in den ersten 12 Monaten um. So verdient man bereits während des Lernens Geld und handelt andererseits nicht blind Signalen nach, sondern weiß, wie die Handelsregeln lauten und warum diese so lange funktionieren.

