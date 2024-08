Kupfer dreht nach oben ab. Produzentenaktien nehmen Fahrt auf

Neue Zuversicht

Die Erholung des Kupferpreises fußt auf verschiedenen Faktoren. In den zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten mischten sich einige positive Überraschungen. Die kürzlich bekanntgegebenen Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise schürten einmal mehr Hoffnungen im Hinblick auf eine Leitzinssenkung durch die Fed im September. Daraufhin geriet der US-Dollar arg in Bedrängnis. Die Befindlichkeit des Greenbacks lässt sich sehr gut in der Entwicklung des US-Dollar-Index ablesen. Dieser setzt aktuell die wichtige Unterstützung um 102 Punkte unter Druck. Zuvor scheiterte der US-Dollar-Index noch am Widerstand von 104 Punkten.

Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt

Die Entwicklung der Lagerbestände belastet nach wie vor Kupfer. Ein Ende des Bestandsaufbaus ist noch nicht abzusehen. Zudem muss auch die aktuelle charttechnische Lage des Industriemetalls noch hinterfragt werden. Die aktuell zu beobachtende Erholung ist zwar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, doch sie braucht noch mehr Durchschlagskraft, um relevant zu werden. Ein Comeback oberhalb der Widerstandszone um 4,5 US-Dollar würde die Aufwärtsambitionen unterstreichen.

Kurzum

Kupfer hat eine vielversprechende Erholung gestartet. Das nächste mögliche Bewegungsziel liegt bei 4,5 US-Dollar. Auf der Unterseite hat die Unterstützungszone 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar durch den erfolgreichen Test noch einmal an Bedeutung gewonnen. Die aktuell zu beobachtende Erholung des Kupferpreises wirkt sich bereits positiv auf die Kurse der Produzentenaktien aus. Mitunter ging bereits die Post ab, obgleich noch immer nicht die Dynamik der vorangegangenen Rallye zu verzeichnen ist. Drei spannende Kupferproduzenten wurden im Übrigen im topaktuellen und kostenlosen PDF-Report „Nach dem Crash – 3 Kupferproduzenten für das Comeback“ unter die Lupe genommen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte