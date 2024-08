Bayer-Aktien steigen nach juristischem Sieg: Was bedeutet das für Anleger? Der Aktienkurs von Bayer hat kürzlich um 11,5 Prozent zugelegt, nachdem das Unternehmen einen bedeutenden juristischen Sieg in den USA errungen hat. Ein Berufungsgericht in Philadelphia entschied, dass Bundesgesetze Vorrang vor Landesgesetzen haben, …