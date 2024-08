Klarna plant IPO in den USA: Bis zu 20 Milliarden Dollar Bewertung möglich!

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna plant einen Börsengang (IPO) in den USA, der möglicherweise bereits Anfang 2025 stattfinden könnte. Berichten zufolge könnte das Unternehmen dabei eine Bewertung von bis zu 20 Milliarden US-Dollar erreichen. Goldman Sachs wird als führende Bank für diesen IPO in Betracht gezogen, wobei die Gespräche zwischen Klarna und der Investmentbank bereits weit fortgeschritten sind. Die Bewertung von Klarna hat in den letzten Jahren stark geschwankt; nach einem Höchststand von 45,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 fiel die private Bewertung im Jahr 2022 auf 6,7 Milliarden US-Dollar, was auf steigende Zinsen und eine allgemeine Zurückhaltung der Investoren zurückzuführen ist.

Im ersten Quartal 2024 konnte Klarna wieder in die Gewinnzone zurückkehren, was durch ein Umsatzwachstum von 38 Prozent in den USA, dem größten Markt des Unternehmens, unterstützt wurde. Mit über 150 Millionen aktiven Kunden weltweit, davon 34 Millionen in den USA, sieht sich Klarna gut positioniert für den nächsten großen Schritt.

Parallel zu den Gesprächen mit Goldman Sachs könnte Klarna auch andere Banken in das IPO-Konsortium einbeziehen und plant, bestehende Aktien an ausgewählte Investoren zu verkaufen, um die Bewertung vor dem Börsengang zu optimieren.

In einem anderen aktuellen Thema hat China angekündigt, ab dem 15. September Ausfuhrkontrollen für Antimon einzuführen, ein Halbmetall, das sowohl in der Industrie als auch in der Rüstungsindustrie verwendet wird. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die nationale Sicherheit zu schützen und internationale Verpflichtungen zu erfüllen. Antimon wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter in Autobatterien und Solaranlagen, hat jedoch auch militärische Anwendungen. Diese Exportkontrollen sind Teil Chinas Bemühungen, seine Souveränität und Sicherheitsinteressen zu wahren, insbesondere im Kontext der anhaltenden Handelsstreitigkeiten mit dem Westen.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2.349USD auf COMEX (16. August 2024, 23:38 Uhr) gehandelt.