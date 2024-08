Erholung oder Bärenfalle? DAX vor entscheidender Hürde bei 18.600 Punkten!

In den letzten zwei Wochen hat sich die Korrektur an den internationalen Aktienmärkten zu einer potenziellen Bärenfalle entwickelt. Die jüngsten Einzelhandelsdaten aus den USA, die einen Anstieg der Umsätze um ein Prozent im Juli zeigten, haben die Sorgen um eine bevorstehende Rezession gemildert. Diese positive Entwicklung hat den deutschen Aktienindex DAX um sieben Prozent von seinem Tiefstand vor zwei Wochen steigen lassen, während auch die US-Indizes ähnliche Zuwächse verzeichnen konnten. Trotz dieser Erholung bleibt die allgemeine Stimmung unter den Anlegern pessimistisch, was als positives Signal für einen weiteren Kursanstieg gewertet wird.

Ein entscheidender Widerstand im DAX liegt bei 18.600 Punkten, einem Niveau, das für Anleger von Bedeutung ist, da dort der vorherige Rückgang begann. Ein Ausbruch über diese Marke könnte zu einer allgemeinen Stimmungsaufhellung führen. Die Marktteilnehmer sind jedoch vorsichtig, da trotz der positiven Signale weiterhin viele Unsicherheiten bestehen. Die hohe Bewertung der US-Märkte, geopolitische Risiken und die lahmende Konjunktur im Euroraum sind nur einige der Faktoren, die zur Vorsicht mahnen.