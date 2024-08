Thyssenkrupp-Stahlkrise: Betriebsrat fordert sachliche Debatte um Zukunft!

Im Streit um die Neuaufstellung der Stahlsparte von Thyssenkrupp hat der Betriebsratschef Tekin Nasikkol Konzernchef Miguel López aufgefordert, die öffentliche Debatte zu versachlichen. Nasikkol kritisierte, dass López den Stahlvorstand öffentlich diskreditiere und Druck ausübe. Er betonte, dass die Stahlkompetenz in Duisburg liege und der Vorstand über das nötige Wissen verfüge, um ein Stahlwerk erfolgreich zu führen. Die Stahlsparte, die rund 27.000 Mitarbeiter beschäftigt, steht unter Druck durch Konjunkturschwäche und Billigimporte und soll verselbstständigt werden, was auch einen Abbau der Stahlerzeugungskapazitäten in Duisburg und damit verbundene Stellenstreichungen zur Folge haben könnte.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Verselbstständigung sind umstritten. Der Stahlvorstand unter Bernhard Osburg hatte kürzlich seine Pläne für die Neuausrichtung vorgestellt, woraufhin López einen soliden und tragfähigen Businessplan forderte. Er forderte einen realistischen Blick in die Zukunft, ohne Schönfärberei. Nasikkol wies darauf hin, dass die Muttergesellschaft in Essen den Stahl so günstig wie möglich abgeben wolle und sah Anzeichen für einen persönlichen Konflikt zwischen López und Osburg, der die Situation weiter verschärfe. Er forderte López auf, sich einer konstruktiven Diskussion zu stellen, da es um die Zukunft vieler Arbeitsplätze gehe.

Ein Konzernsprecher wies die Behauptung zurück, dass es sich um einen persönlichen Konflikt handle, und betonte, dass es um sachliche Fragen des Businessplans gehe. Der neue Finanzvorstand Jens Schulte lobte die Arbeit des Stahlvorstands, wies jedoch darauf hin, dass ein tragfähiger und wettbewerbsfähiger Plan notwendig sei, um die finanziellen Herausforderungen zu bewältigen. Der Stahlbereich müsse in der Lage sein, seine Investitionen eigenständig zu finanzieren.

Die Situation wird durch die aktuelle Marktentwicklung verschärft. Der Stahlpreis ist auf unter 600 Euro pro Tonne gefallen, und es gibt keine Anzeichen für eine Belebung der Nachfrage in wichtigen Branchen wie der Automobilindustrie. Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Stahlmarktes und die Herausforderungen, vor denen die Thyssenkrupp-Stahlsparte steht, werfen Fragen über die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherung von Arbeitsplätzen auf.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 3,145EUR auf Tradegate (16. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.